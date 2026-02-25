Hóa trị suốt 3 năm vẫn học giỏi

Gần 3 năm trước, trong một lần khám bệnh và xét nghiệm máu, Mỹ Hằng được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu dòng tủy đơn nhân mãn tính - một dạng ung thư máu. Từ đó, hầu hết thời gian còn lại của năm học lớp 10, Hằng phải đi hóa trị tại Viện Huyết học truyền máu T.Ư (Hà Nội).

Mỹ Hằng nằm chờ truyền máu tại bệnh viện Ảnh: AN DY

Tóc rụng hết, đau đớn kiệt sức, nhưng chỉ cần ngồi dậy được là cô bé dành thời gian tự học, học online cùng các bạn và được cô giáo hướng dẫn bài vở… Đến kỳ kiểm tra hay thi cử, Hằng đều trở về Đà Nẵng tham gia.

"Rụng tóc thì cháu đội tóc giả đi thi, đi học. Những ngày đầu nhìn xót xa lắm vì cháu phải đối mặt với các cơn đau, mệt mỏi, kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần, tâm lý sợ sệt, nhiều thứ…", bà Trần Thị Bé, mẹ của Mỹ Hằng, cho biết.

Hằng chia sẻ năm học lớp 11, khi phác đồ điều trị chuyển từ truyền thuốc sang đường uống hóa chất khô, em có nhiều thời gian để theo đuổi việc học và đảm bảo điểm số học sinh giỏi.

Hiện tại Hằng đang học lớp 12, em nói đây là năm học quan trọng để "tiếp cận mục tiêu" tốt nghiệp loại giỏi và đủ điểm để vào trường Luật như mơ ước. Vì thế, từ đầu năm học, Hằng vừa đi học vừa dành thời gian tự học, trong khi tiếp tục các đợt hóa trị tại Khoa Nội thần kinh Cơ xương khớp Huyết học Truyền máu lâm sàng (Bệnh viện Đà Nẵng).

G IA CẢNH QUÁ KHÓ KHĂN

Trong khi Hằng chiến đấu với bệnh tật và nỗ lực theo đuổi ước mơ, bà Bé chật vật vừa kiếm tiền chữa bệnh cho con, vừa gồng gánh những món nợ của gia đình. Bà kể nhiều năm trước, ba của Hằng liên quan đến một vụ tai nạn giao thông nên phải vay mượn gần 300 triệu đồng để bồi thường. Sau đó, ba Hằng đối mặt với những ngày dài thất nghiệp, gia cảnh ngày càng khó khăn. Khi Hằng phát hiện bệnh và điều trị ở Viện Huyết học, ba em được hướng dẫn thực hiện các xét nghiệm lên đến hàng trăm triệu để có thể ghép tủy cho con. Số tiền vay mượn để đưa Hằng đi điều trị ở Hà Nội cũng tăng gần 200 triệu đồng/năm.

Dù phải chiến đấu với bệnh tật, Mỹ Hằng vẫn duy trì việc tự học và đảm bảo điểm số loại giỏi Ảnh: AN DY

Hiện tại, việc điều trị bằng ghép tủy gần như không thể thực hiện được vì nhiều lý do. Gần 2 năm qua, Hằng chung sống với bệnh qua từng đợt hóa trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bà Bé vừa làm dịch vụ ở khách sạn, vừa gánh cá đi bán để có tiền hóa trị, lọc máu cho con, vừa trang trải nợ nần, chăm mẹ chồng và 3 đứa con nhỏ ăn học, nên gia cảnh đã khó càng thêm khốn cùng.

Từ khi mắc bệnh, trải qua 7 đợt hóa trị với hơn 1 năm dùng thuốc hóa chất khô, Hằng dần "hiểu" hơn về căn bệnh của mình, hiểu cả sự khó khăn của gia đình, nên cô bé đặt mục tiêu "chiến đấu" cho năm học lớp 12 này để đủ điểm vào trường đại học mơ ước.

"Hiện ngoài hóa trị, con còn duy trì truyền 4 bịch máu với tổng chi phí cả chục triệu mỗi tháng, cả trăm triệu mỗi năm, nhưng vì ba mẹ con chưa từng bỏ cuộc nên con cũng sẽ không bỏ cuộc. Con mong đáp ứng điều trị tốt để con đủ sức vào TP.HCM học và có thể làm thêm kiếm tiền tiếp tục trị bệnh, san sẻ bớt gánh nặng cho ba mẹ", cô bé 17 tuổi nói.

Mong rằng cô gái nhỏ đủ sức và lực để lèo lái hành trình của mình theo hướng tích cực nhất. Cũng mong Hằng nhận được sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành từ các tổ chức, đoàn hội từ thiện, nhà hảo tâm để em được tiếp thêm nghị lực trong cuộc chiến còn rất dài này.