Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Trao hơn 570 triệu đồng tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh ngặt nghèo

Cẩm Nhi
Cẩm Nhi
24/02/2026 08:39 GMT+7

Thông qua Báo Thanh Niên, bạn đọc trong và ngoài nước tiếp tục gửi gắm những đồng tiền nghĩa tình, giúp các hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa để đi tiếp trên hành trình chữa bệnh và mưu sinh.

Tổng số tiền Báo Thanh Niên đã chuyển đến các hoàn cảnh khó khăn đợt này là hơn 570 triệu đồng do bạn đọc trong và ngoài nước đóng góp.

Cụ thể, Báo Thanh Niên đã chuyển khoản 114.545.000 đồng đến gia đình bé Võ Mai Trâm Anh, nhân vật trong bài Xin giúp đỡ cháu bé 8 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo đăng trên Thanh Niên ngày 6.1.2026; chuyển 105.141.986 đồng đến gia đình bé Lê Bình An, nhân vật trong bài Xin giúp cháu bé 2 tháng tuổi được bình an đăng trên Thanh Niên ngày 30.12.2025; chuyển 61.109.736 đồng đến em Võ Thị Cẩm Thùy là nhân vật trong bài Xin giúp nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh nặng đăng trên Thanh Niên ngày 23.12.2025.

Trao hơn 570 triệu đồng tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh ngặt nghèo- Ảnh 1.

Anh Phạm Minh Tiến đang chăm sóc bé Phạm Minh Khôi

ẢNH: CẨM NHI

Song song đó, Báo Thanh Niên đã chuyển 48.308.686 đồng đến chị Nguyễn Thị Anh Đào, nhân vật trong bài Mẹ suy thận nặng, hai con có thể không được đến trường đăng trên Thanh Niên ngày 28.1.2026; chuyển 44.796.868 đồng đến chị Huỳnh Thị Thúy Kiều, nhân vật trong bài Con chào đời, mẹ trẻ rơi vào hôn mê đăng trên Thanh Niên ngày 3.2.2026; chuyển 25.980.000 đồng đến bà Nguyễn Thị Thái, nhân vật trong bài Bà ngoại già yếu bệnh tật và đứa cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam đăng trên Thanh Niên ngày 7.10.2025; chuyển 12.000.000 đồng đến ông Trần Văn Thiện, nhân vật trong bài Đắk Lắk: Xót xa người cha vượt lũ dữ đón con chào đời cũng là lúc vĩnh biệt vợ đăng trên Thanh Niên Online ngày 28.11.2025.

Đối với những trường hợp đã được hỗ trợ trước đó, Báo Thanh Niên tiếp tục chuyển tiền đợt 2. Cụ thể, gia đình ông Trần Ngọc Hải nhận thêm 43.370.000 đồng (trước đó đã nhận đợt 1 là 141.584.485 đồng). Ông Hải là nhân vật trong bài Con muốn sống: Người cha bán nhà vẫn không đủ tiền cứu con bị ung thư máu đăng trên Thanh Niên Online ngày 7.9.2025. Em Phan Thị Mến (nhân vật trong bài Gia cảnh khốn khó, nữ sinh đành gác lại giấc mơ đại học đăng trên Thanh Niên ngày 23.9.2025) nhận đợt 2 số tiền 14.005.000 đồng (đợt 1 đã nhận 18.825.000 đồng). Chị Phạm Hồng Việt (nhân vật trong bài Người mẹ vét 2 triệu đồng liều cứu con suy thận giai đoạn cuối đăng trên Thanh Niên Online ngày 4.9.2025) nhận đợt 2 số tiền 7.815.000 đồng (đợt 1 đã nhận 108.230.000 đồng). Anh Danh Hoài Yên (nhân vật trong bài Vừa nhận bằng bác sĩ thì bị u não ác tính đăng trên Thanh Niên ngày 9.9.2025) nhận đợt 2 số tiền 7.400.000 đồng (đợt 1 đã nhận 77.170.000 đồng). Chị Hồ Thị Thu (nhân vật trong bài Gia cảnh xót xa của người phụ nữ có mẹ chồng và chồng bệnh liệt giường đăng trên Thanh Niên ngày 30.9.2025) nhận đợt 2 số tiền 5.550.000 đồng (đợt 1 đã nhận 34.030.000 đồng).

Ngoài ra, gia đình bé Phạm Minh Khôi, nhân vật trong bài Xin giúp 2 cha con vượt qua bước đường cùng đăng trên Thanh Niên ngày 13.1.2026, cũng đã nhận được 83.026.667 đồng từ sự sẻ chia của bạn đọc Báo Thanh Niên. Cầm trên tay số tiền nghĩa tình, anh Phạm Minh Tiến, cha của bé Khôi, không giấu được xúc động. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ để gia đình anh có thêm kinh phí chữa bệnh cho con.

Thay mặt các hoàn cảnh khó khăn, Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn bạn đọc trong và ngoài nước đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng những phận đời kém may mắn. Sự sẻ chia kịp thời này không chỉ giúp họ trang trải viện phí, thuốc men hay nợ nần trước mắt, mà còn tiếp thêm niềm tin và hy vọng để vững lòng bước tiếp chặng đường dài phía trước.

Tin liên quan

Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật tại Quảng Trị

Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật tại Quảng Trị

Đại diện Báo Thanh Niên vừa đến thăm và trao số tiền 59.545.000 đồng bạn đọc giúp em Võ Mai Trâm Anh (7 tuổi, trú xã Vĩnh Định, Quảng Trị), nhân vật trong bài Xin hãy giúp cháu bé 7 tuổi bị bệnh nặng đăng trên Thanh Niên ngày 12.8.2025.

Trao tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh thương tâm

Trao gần 1 tỉ đồng tiền bạn đọc Báo Thanh Niên giúp các hoàn cảnh ngặt nghèo

Khám phá thêm chủ đề

bạn đọc trao tiền Báo Thanh Niên hoàn cảnh ngặt nghèo GIÚP ĐỠ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận