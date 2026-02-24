Trao hơn 570 triệu đồng tiền bạn đọc giúp các hoàn cảnh ngặt nghèo

Tổng số tiền Báo Thanh Niên đã chuyển đến các hoàn cảnh khó khăn đợt này là hơn 570 triệu đồng do bạn đọc trong và ngoài nước đóng góp.

Cụ thể, Báo Thanh Niên đã chuyển khoản 114.545.000 đồng đến gia đình bé Võ Mai Trâm Anh, nhân vật trong bài Xin giúp đỡ cháu bé 8 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo đăng trên Thanh Niên ngày 6.1.2026; chuyển 105.141.986 đồng đến gia đình bé Lê Bình An, nhân vật trong bài Xin giúp cháu bé 2 tháng tuổi được bình an đăng trên Thanh Niên ngày 30.12.2025; chuyển 61.109.736 đồng đến em Võ Thị Cẩm Thùy là nhân vật trong bài Xin giúp nữ sinh 18 tuổi mắc bệnh nặng đăng trên Thanh Niên ngày 23.12.2025.

Anh Phạm Minh Tiến đang chăm sóc bé Phạm Minh Khôi ẢNH: CẨM NHI

Song song đó, Báo Thanh Niên đã chuyển 48.308.686 đồng đến chị Nguyễn Thị Anh Đào, nhân vật trong bài Mẹ suy thận nặng, hai con có thể không được đến trường đăng trên Thanh Niên ngày 28.1.2026; chuyển 44.796.868 đồng đến chị Huỳnh Thị Thúy Kiều, nhân vật trong bài Con chào đời, mẹ trẻ rơi vào hôn mê đăng trên Thanh Niên ngày 3.2.2026; chuyển 25.980.000 đồng đến bà Nguyễn Thị Thái, nhân vật trong bài Bà ngoại già yếu bệnh tật và đứa cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam đăng trên Thanh Niên ngày 7.10.2025; chuyển 12.000.000 đồng đến ông Trần Văn Thiện, nhân vật trong bài Đắk Lắk: Xót xa người cha vượt lũ dữ đón con chào đời cũng là lúc vĩnh biệt vợ đăng trên Thanh Niên Online ngày 28.11.2025.

Đối với những trường hợp đã được hỗ trợ trước đó, Báo Thanh Niên tiếp tục chuyển tiền đợt 2. Cụ thể, gia đình ông Trần Ngọc Hải nhận thêm 43.370.000 đồng (trước đó đã nhận đợt 1 là 141.584.485 đồng). Ông Hải là nhân vật trong bài Con muốn sống: Người cha bán nhà vẫn không đủ tiền cứu con bị ung thư máu đăng trên Thanh Niên Online ngày 7.9.2025. Em Phan Thị Mến (nhân vật trong bài Gia cảnh khốn khó, nữ sinh đành gác lại giấc mơ đại học đăng trên Thanh Niên ngày 23.9.2025) nhận đợt 2 số tiền 14.005.000 đồng (đợt 1 đã nhận 18.825.000 đồng). Chị Phạm Hồng Việt (nhân vật trong bài Người mẹ vét 2 triệu đồng liều cứu con suy thận giai đoạn cuối đăng trên Thanh Niên Online ngày 4.9.2025) nhận đợt 2 số tiền 7.815.000 đồng (đợt 1 đã nhận 108.230.000 đồng). Anh Danh Hoài Yên (nhân vật trong bài Vừa nhận bằng bác sĩ thì bị u não ác tính đăng trên Thanh Niên ngày 9.9.2025) nhận đợt 2 số tiền 7.400.000 đồng (đợt 1 đã nhận 77.170.000 đồng). Chị Hồ Thị Thu (nhân vật trong bài Gia cảnh xót xa của người phụ nữ có mẹ chồng và chồng bệnh liệt giường đăng trên Thanh Niên ngày 30.9.2025) nhận đợt 2 số tiền 5.550.000 đồng (đợt 1 đã nhận 34.030.000 đồng).

Ngoài ra, gia đình bé Phạm Minh Khôi, nhân vật trong bài Xin giúp 2 cha con vượt qua bước đường cùng đăng trên Thanh Niên ngày 13.1.2026, cũng đã nhận được 83.026.667 đồng từ sự sẻ chia của bạn đọc Báo Thanh Niên. Cầm trên tay số tiền nghĩa tình, anh Phạm Minh Tiến, cha của bé Khôi, không giấu được xúc động. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ để gia đình anh có thêm kinh phí chữa bệnh cho con.

Thay mặt các hoàn cảnh khó khăn, Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn bạn đọc trong và ngoài nước đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng những phận đời kém may mắn. Sự sẻ chia kịp thời này không chỉ giúp họ trang trải viện phí, thuốc men hay nợ nần trước mắt, mà còn tiếp thêm niềm tin và hy vọng để vững lòng bước tiếp chặng đường dài phía trước.