Bạn đọc Lá lành đùm lá rách

Mẹ suy thận nặng, hai con có thể không được đến trường

Trần Hiếu
Trần Hiếu
28/01/2026 09:28 GMT+7

Trong một ngày mưa tầm tã hơn 10 năm trước, người cha bị sét đánh tử vong khi đang làm rẫy. Mấy năm nay, người mẹ bị suy thận phải chạy thận nhân tạo, gia đình càng thêm khó. Hai con nhỏ học giỏi có nguy cơ mồ côi, phải bỏ học giữa chừng. Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Nguyễn Thị Anh Đào (38 tuổi, ở xã Chư Sê, Gia Lai).

Căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, nằm lọt thỏm trong khoảnh đất nhỏ ở xã Chư Sê, là nơi tá túc của ba mẹ con chị Nguyễn Thị Anh Đào. Căn nhà này do mẹ của chị Đào cắt đất để gia đình có chỗ nương thân, bởi từ khi bệnh trở nặng, chị đã phải bán nhà và mảnh vườn nhỏ để lo chữa bệnh.

Cách đây hơn 10 năm, bi kịch ập xuống gia đình chị Đào trong một ngày mưa giông. Người chồng, trụ cột gia đình, đã tử vong do bị sét đánh khi đang đi làm vườn. Cái chết đột ngột ấy để lại nỗi đau không thể nào nguôi khi đứa con gái thứ hai của vợ chồng anh chị chưa kịp nhìn mặt ba. Gánh nặng mưu sinh đặt cả lên vai chị Đào.

Chị Đào rưng rưng: "Những năm trước mình đi lại cứ thấy hụt hơi, mệt lả. Cứ nghĩ là do làm nhiều, nghỉ ngơi chút ít là khỏi. Nhưng càng ngày càng thấy mệt nhiều nên đi khám và phát hiện bệnh nặng. Nhà nghèo quá nên chỉ mua ít thuốc về uống rồi cũng ít có điều kiện tái khám. Mình cũng giấu hai đứa con kẻo sợ chúng lo. Hai năm nay bệnh càng nặng hơn và đến tháng 10.2025 thì phải chạy thận nhân tạo. Được ngày nào hay ngày đó. Chỉ thương hai đứa con đang tuổi học hành. Các cháu ngoan, học giỏi lắm. Giờ không biết làm sao nữa".

Mẹ suy thận nặng, hai con có thể không được đến trường- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Anh Đào và hai con gái đang lâm vào cảnh khó khăn

ẢNH: TRẦN HIẾU

Mẹ suy thận nặng, hai con có thể không được đến trường- Ảnh 2.

Ba mẹ con sống trong căn nhà tạm không có vật dụng gì đáng giá

ẢNH: TRẦN HIẾU

Mỗi tuần 2 - 3 lần, chị Đào di chuyển hơn 40 km từ xã Chư Sê ra Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai ở P.Hội Phú (Gia Lai) để chạy thận nhân tạo với chi phí 400.000 đồng/lần - số tiền không hề nhỏ với hoàn cảnh của chị.

Hai con gái của chị Đào là cháu Nguyễn Thanh Thùy, học lớp 12 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, và cháu Nguyễn Ngọc Châu, học lớp 4 Trường tiểu học Tôn Đức Thắng (xã Chư Sê). Cháu Thùy là học sinh giỏi từ năm lớp 1 đến nay. Trong khi nhiều học sinh cuối cấp đã bắt đầu ôn luyện thi tốt nghiệp, chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học thì Thùy tất bật phụ mẹ mưu sinh, chăm mẹ, chăm em. Nhắc đến ước mơ đại học, Thùy buồn buồn: "Em không biết nữa…". Hoàn cảnh gia đình quá éo le khiến đường đến trường càng thêm gập ghềnh với hai chị em.

Thầy Nguyễn Văn Hải, giáo viên Trường tiểu học Tôn Đức Thắng, cho hay: "Cháu Châu cũng học tốt lắm. Tôi đã biết về hoàn cảnh của các cháu nên động viên các cháu cố gắng học tốt. Mới nghe cháu Thùy nói là không muốn đi học đại học nữa vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà tôi thấy buồn quá. Mong mọi người cùng chung tay hỗ trợ để cháu Thùy, cháu Châu tiếp tục đến trường".

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản: 6868866868 - Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Nguyễn Thị Anh Đào; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị trong thời gian sớm nhất.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
