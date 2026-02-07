Những phần quà tiếp thêm động lực để bệnh nhi chống chọi với bệnh tật

Tết ấm áp hơn nhờ những bàn tay sẻ chia

Sáng nay, Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên đã mang những phần quà do bạn đọc đóng góp đến trao tận tay các bệnh nhi và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2).

Sau những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, viện phí trở thành gánh nặng đè lên vai không ít gia đình. Có người phải nghỉ việc, có người vay mượn khắp nơi, có người quen dần với việc đón tết trong bệnh viện. Vì vậy, khi nhận được khoản hỗ trợ đúng vào thời điểm cận tết, nhiều phụ huynh không giấu được xúc động.

Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên trao quà tết do bạn đọc đóng góp cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM (cơ sở 2) ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Tết với nhiều người là trở về, là sum họp, nhưng với mẹ con chị Nguyễn Thị Thiết (39 tuổi, quê Thanh Hóa), đó lại là những ngày túc trực tại bệnh viện. Chị là mẹ của bé Yến Vi (11 tuổi), đang điều trị ung thư tại đây.

“Từ lúc con phát hiện bệnh tới giờ, hai mẹ con ra vào bệnh viện liên tục, thời gian ở đây còn nhiều hơn ở phòng trọ”, chị Thiết nói. Chị cho biết chi phí điều trị mỗi tháng hơn 30 triệu đồng, may mắn có bảo hiểm chi trả khoảng 80%, nhưng phần còn lại vẫn là con số không nhỏ với gia đình. Vợ chồng chị vào TP.HCM làm việc nhiều năm nay với mức lương khoảng 10 triệu đồng/tháng và đang thuê trọ ở Q.Bình Tân (cũ). Từ ngày con bệnh, chị phải xin nghỉ việc để chăm con, vì thời gian nghỉ kéo dài nên nỗi lo mất việc luôn thường trực.

Chị Thiết xúc động khi nhận được phần quà tết sớm từ người trẻ Báo Thanh Niên ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Bây giờ vừa không đi làm được, vừa phải lo thêm viện phí cho con nên kinh tế rất chật vật. Số tiền hỗ trợ của Báo Thanh Niên và bạn đọc lúc này quý lắm, giúp gia đình tôi trang trải thêm chi phí điều trị cho bé”, chị Thiết chia sẻ.

Khi nhắc đến tết, đôi mắt người phụ nữ này đỏ hoe. Khi được hỏi: “Tết năm nay có về quê không”?, chị Thiết rớm lệ: “5 năm rồi tôi chưa về thăm ba mẹ. Tự nhiên nhắc tới lại thấy buồn và tủi thân”. Với chị lúc này, mong ước lớn nhất chỉ là con sớm khỏe để cả nhà còn có thể tính chuyện trở về thăm quê.

Động lực để chống chọi với bệnh tật

Không chỉ riêng chị Thiết, nhiều người mẹ khác cũng đang mang trên vai những cuộc chiến thầm lặng. Trong đó có chị Nguyễn Thị Hồng (quê Đồng Nai, trước đây là Bình Phước), cầm trên tay số tiền nhận được từ Báo Thanh Niên, chị Hồng xúc động chia sẻ: “Số tiền này giống như động lực để mẹ con tôi tiếp tục cố gắng chống chọi với bệnh tật”.

Những phần quà tết thiết thực là sự san sẻ cũng như lời động viên với các bệnh nhi và người nhà ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Người phụ nữ gầy gò, thấp bé này đã mất chồng vì ung thư cách đây 6 năm. Số phận càng nghiệt ngã hơn khi trong ba người con của chị, có hai em cũng đang mắc bệnh. Chị kể cậu con trai lớn bị u hạch ở giai đoạn đầu, còn bé 14 tuổi đang điều trị ở giai đoạn cuối. Gia đình thuộc diện cận nghèo, chị Hồng kiếm sống bằng cách nhận hạt điều về nhà cạo vỏ, tiền công mỗi ngày được khoảng 150.000 đồng. Gia cảnh khó khăn nên cậu con lớn đã nghỉ học đi làm phụ mẹ.

“Không có tiền nên phải gom góp rồi vay mượn điều trị cho con, khổ lắm. Chi phí mỗi đợt điều trị có khi từ 6 đến 30 triệu đồng, chưa kể tiền ăn uống, đi lại”, chị nói.

Chị Huỳnh Thị Nhãn (44 tuổi, quê Đồng Tháp, trước đây là Tiền Giang) đẩy xe lăn đưa con gái đang điều trị u não đến nhà quà. Hai mẹ con đã gắn bó với bệnh viện suốt 2 năm nay, đôi chân của em yếu dần, việc đi lại ngày càng khó khăn. “Lúc mới phát hiện bệnh tôi suy sụp lắm, không biết thời gian tới sẽ phải đối mặt với bệnh tình của con thế nào. Mỗi lần đi bệnh viện cho con vô thuốc, nhìn con đau mà xót xa. Nhưng biết làm sao bây giờ, tới giai đoạn này, thấy con còn chịu được, còn khỏe được như vậy là tôi mừng rồi”, chị Nhãn nghẹn giọng, đôi mắt rưng rưng.

Chị Nhãn đã cùng con gái chống chọi với bệnh tật 2 năm nay ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị cho biết trước đây mỗi tháng hai mẹ con phải lên TP.HCM điều trị ba lần, sau đổi phác đồ còn một lần nhưng kéo dài nhiều ngày, có đợt do thiếu máu phải nằm viện tới 20 ngày. Mỗi lần điều trị trung bình khoảng 5 triệu đồng, với gia đình sống nhờ vào mấy sào ruộng và công việc làm mướn bấp bênh như chị Nhãn thì đó là khoản không nhỏ.

“Hôm nay nhận được hỗ trợ của Báo Thanh Niên, tôi mừng lắm vì sắp tới hạn đóng viện phí cho con, mà tết cũng gần rồi. Tôi tính mua thêm sữa cho con, rồi mua vé xe cho hai mẹ con về quê sau gần 20 ngày ở bệnh viện”, chị Nhãn nói.

Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt (35 tuổi, quê Đồng Tháp, trước đây là Tiền Giang), có con trai đang điều trị tại đây, cũng chia sẻ: “Trong lúc khó khăn thế này, số tiền hỗ trợ thật sự rất có ý nghĩa. Chi phí điều trị tốn kém, may có bảo hiểm gánh bớt chứ nếu không chẳng biết lấy đâu ra đủ tiền để điều trị cho con”.

Giữa những ngày cuối năm, những phần quà tết được trao đi không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động lực tinh thần giúp các bệnh nhi và người nhà cảm nhận được mình không đơn độc. Trong hành trình dài và nhiều nước mắt với cuộc chiến bệnh tật, vẫn có những bàn tay sẵn sàng chìa ra, để họ có thêm sức mạnh tiếp tục cùng con đi qua những ngày gian khó.

Trong chuyến thăm lần này, tổng số tiền, quà Báo Thanh Niên trao tặng cho các bệnh nhi là 60.750.000 đồng. Đây là số tiền do bạn đọc đóng góp.



