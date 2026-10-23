Kết nối doanh nghiệp TP.HCM với đối tác quốc tế, thúc đẩy hợp tác toàn cầu

Hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác kinh tế năm 2026 (BPC) được tổ chức tại phường Bình Dương (TP.HCM), do ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM chủ trì.

Hội nghị thu hút sự tham gia của đại diện chính quyền và các tổ chức xúc tiến thương mại của Osaka (Nhật Bản), Manila (Philippines), Kuala Lumpur (Malaysia), Hamburg (Đức), Melbourne và Tập đoàn công nghiệp Australia (Ai Group), Bangkok (Thái Lan)…; đại diện các cơ quan ngoại giao, các tỉnh, thành phố trong nước; sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia.

Đại diện các thành phố, doanh nghiệp đã trao đổi sâu về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển bền vững, giảm phát thải carbon và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD)…

Hội nghị bàn tròn BPC có nhiều đối tác quốc tế tham gia ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, cho biết thông qua hội nghị, TP.HCM mong muốn được lắng nghe những kinh nghiệm thực tế của các thành phố BPC, từ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, quy hoạch đô thị và phát triển theo định hướng TOD…

"Mỗi đô thị đều mang một đặc thù và điều kiện phát triển riêng biệt, không có một khuôn mẫu chung cho tất cả. Song, chính sự đa dạng ấy lại tạo nên giá trị cốt lõi của BPC: Một không gian mở để chúng ta có thể học hỏi những bài học thành công, tìm ra những mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương mình", ông Nguyễn Lộc Hà cho hay.

Nhiều sản phẩm tiêu biểu của TP.HCM và các tỉnh, thành tham gia

Nằm trong các hoạt động của hội nghị, hội chợ hàng Việt Nam tiêu biểu xuất khẩu 2026 (HCMC Export 2026) được tổ chức với hàng trăm doanh nghiệp tiêu biểu của TP.HCM, thành phố Đồng Nai, Đồng Tháp… tham gia.

Các doanh nghiệp thành phố Đồng Nai tham gia triển lãm xúc tiến thương mại ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Với mục tiêu kết nối doanh nghiệp với cơ hội thương mại toàn cầu, HCMC Export 2026 tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hướng đến tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với nhà mua hàng, nhà phân phối và đối tác quốc tế; đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp cập nhật xu hướng thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tham gia HCMC Export 2026, Trung tâm triển lãm quốc tế WTC Becamex mong muốn góp phần thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại thông qua kết nối doanh nghiệp, đối tác và mạng lưới thương mại, đồng thời hỗ trợ tạo lập môi trường giao thương và chia sẻ thông tin thị trường.

Các doanh nghiệp Đồng Tháp tham gia xúc tiến thương mại ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật và Phát triển bền vững (Sở Công thương TP.HCM) cho biết HCMC Export 2026 cũng là dịp để các chuyên gia và doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật yêu cầu từ thị trường quốc tế và tìm kiếm những giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ rào cản, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường khả năng kết nối với các nhà mua hàng toàn cầu.

"Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng đề cao phát triển bền vững và các tiêu chuẩn quốc tế, sản xuất xanh, xuất khẩu xanh không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường", bà Lê Nguyễn Duy Oanh khẳng định.