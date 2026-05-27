TP.HCM: Sáng tạo số trong khu vực công phát triển mạnh

Ngày 27.5, Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SHIHUB, thuộc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) phối hợp, tổ chức hội thảo chuyên đề "Sáng tạo số trong khu vực công: Từ chính sách đến thực thi, hướng tới mô hình tăng trưởng mới".

Theo SHIHUB, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM đã hình thành mạng lưới với hơn 30 cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh và gần 100 quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, cùng cộng đồng trên 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, cho biết hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được StartupBlink xếp hạng 98 (Top 100) trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ từ cộng đồng startup, doanh nghiệp, viện trường, nhà đầu tư.

Đồng hành với doanh nghiệp

Tham gia hội thảo về chủ đề phường An Lạc với mô hình "Chính quyền số đồng hành cùng doanh nghiệp - Bài học từ nền tảng thương mại điện tử B2B", ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc (TP.HCM) cho biết Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ I (2025 – 2030) xác định chuyển đổi số, kinh tế số là nhiệm vụ cốt lõi.

"Chúng tôi quán triệt nội dung cốt lõi là không chạy theo hình thức, không dàn trải, ưu tiên giải pháp đột phá vào đúng "điểm nghẽn" thực tế. Lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ", ông Hiếu chia sẻ.

Trên cơ sở hệ thống chủ trương, chính sách từ Trung ương tạo nền tảng cho hành động chuyển đổi số ở cấp cơ sở, ông Hiếu cho biết phường An Lạc đã tạo ra nền tảng thương mại điện tử B2B "An Lac Business Hub" hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn phường tham gia, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí.

Ngoài nền tảng An Lac Business Hub, ông Hiếu cho biết phường An Lạc còn thiết lập ứng dụng AI, đưa robot AI vào phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính từ xa theo quy trình: Lấy số trực tuyến qua mã QR - AI kiểm tra hồ sơ - RobitAI hướng dẫn thủ tục – Công khai tiến độ real time…

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất, cho biết điểm nổi bật trong sáng tạo số của địa phương này là tái cấu trúc nhân sự để thay đổi phương pháp tiếp cận người dân, doanh nghiệp từ phương pháp quản lý hành chính sang quản lý, đồng hành và kiến tạo.

Minh chứng cụ thể, ông Phúc cho biết phường Tân Sơn Nhất đang tạo nền tảng không gian "Chợ đêm công nghệ" bằng việc đưa các hoạt động chợ đêm tại địa phương lên không gian số.

Ông Hoàng Minh Vân, Phó phòng Văn hóa xã hội phường Phú Lợi, cho hay địa phương này đang đẩy mạnh ứng dụng giải pháp số trong quản lý hạ tầng và hỗ trợ kinh doanh hướng tới mô hình tăng trưởng mới.

Cụ thể, phường đã ứng dụng phần mềm chuyên ngành quản lý giúp địa phương quản lý 196 thửa đất công, tạo cơ sở để xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sử dụng hợp lý, công khai và minh bạch.

Chuyển đổi sang sản xuất xanh, an toàn

Tại phiên hội thảo có chủ đề "Chuyển đổi xanh, kết nối giải pháp số vào chuỗi giá trị sản phẩm và sản xuất thực tiễn", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết sau khi mở rộng không gian phát triển, TP.HCM mới đang sở hữu một hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng với vùng sản xuất quy mô lớn, hệ thống trang trại phát triển mạnh, cùng mạng lưới hợp tác xã và doanh nghiệp ngày càng năng động.

TP.HCM cũng đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ hợp tác xã đổi mới phương thức tổ chức sản xuất; tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; đồng thời thúc đẩy tư duy sản xuất theo tín hiệu thị trường thay cho sản xuất manh mún, tự phát…

Cụ thể, các chính sách của TP.HCM đã mang lại nhiều dự án liên kết giúp năng suất tăng, chất lượng nông sản được chuẩn hóa; giá bán ổn định; thu nhập của nông dân và hợp tác xã tăng đến 1,5 lần; nhiều sản phẩm đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đặc biệt, các chính sách về nông nghiệp của TP.HCM đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết chuỗi; từ chạy theo số lượng sang nâng cao giá trị; từ sản xuất truyền thống sang sản xuất xanh, an toàn và có truy xuất nguồn gốc…

Trong thời gian tới, TP.HCM tập trung vào hỗ trợ tín dụng xanh; hỗ trợ chuyển đổi số; hỗ trợ đổi mới công nghệ; phát triển logistics nông nghiệp; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, TP.HCM đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp số; số hóa vùng sản xuất; quản trị chuỗi bằng nền tảng số và kết nối dữ liệu phục vụ truy xuất, dự báo thị trường và điều hành sản xuất.