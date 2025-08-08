Doanh nghiệp gặp khó để thu gom bao bì thực hiện tái chế, sản xuất xanh

Sáng 8.8, báo Việt Nam News and Law tổ chức "Diễn đàn bao bì xanh: Hành trình EPR dẫn dắt giá trị bền vững". Ông Nguyễn Thành Yên, Phó trưởng phòng Chính sách pháp chế, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng chúng ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - những mô hình kinh tế cũ dựa vào khai thác tài nguyên, tiêu dùng tuyến tính và phát thải lớn không còn phù hợp. Thay vào đó, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng tất yếu và là yêu cầu cấp bách trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia, mỗi doanh nghiệp. Trong tiến trình đó, Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (gọi tắt là EPR) - một công cụ quản lý môi trường hiện đại, được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng nhằm gắn trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu trong việc thu hồi, tái chế và xử lý sản phẩm, bao bì sau sử dụng. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tái định hình chiến lược phát triển theo hướng bền vững trong bối cảnh các đối tác và chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn về môi trường.

Các diễn giả và doanh nghiệp thảo luận tại Diễn đàn bao bì xanh sáng 8.8 ẢNH: CTV

Vậy đâu là thách thức lớn nhất trong hành trình chuyển đổi xanh, sản xuất xanh, sử dụng bao bì xanh của ngành thực phẩm? Bà Chu Thị Kim Thanh, Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PROVN), cho rằng Việt Nam vẫn còn thiếu các trung tâm tái chế xử lý rác thải; việc phân loại rác thải tại nguồn chưa triển khai được. Nếu không được phân loại rác thải tại nguồn thì chi phí làm sạch, sơ chế trước khi đưa vào tái chế rất lớn và cũng gây nguy hại cho môi trường. Một cái khó nữa là cơ sở tái chế đạt chuẩn vẫn còn ít; doanh nghiệp không thể gom được bao bì... Khoảng 80% rác đưa vào tái chế là từ các khu vực tư nhân, đơn vị gom thu rác nhỏ lẻ thì thiếu hóa đơn chứng từ cung cấp cho doanh nghiệp tái chế...

Đồng quan điểm, ông Hoàng Trung Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, cũng cho rằng thách thức lớn nhất cho việc tái chế bao bì là việc thu gom bao bì cũ. Hiệp hội có nhu cầu 1 năm tái chế giấy hơn 6 triệu tấn, trong đó nguồn thu gom trong nước đạt hơn 3 triệu tấn chủ yếu thông qua các đơn vị trung gian, tư nhân. Thời gian qua phát sinh vấn đề khi doanh nghiệp tái chế bao bì mua nguyên liệu từ các công ty trung gian thì gặp vấn đề phát sinh khi quyết toán thuế bị phát hiện hóa đơn giả, hóa đơn không hợp lệ khiến doanh nghiệp phải gánh chịu hệ quả không được tính vào chi phí sản xuất, phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn và còn bị phạt vì nộp thuế chậm...







