Kinh tế TP.HCM tăng trưởng cao nhất 10 năm qua

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dự hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

T HU NGÂN SÁCH GẦN 677.000 TỈ ĐỒNG

Trong 9 tháng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM tăng 9,06%, là mức tăng trưởng cao nhất cùng kỳ trong hơn 10 năm qua. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 676.900 tỉ đồng, ước đạt 84,2% so với dự toán T.Ư giao, tương ứng 67% mục tiêu 1 triệu tỉ đồng. TP.HCM cũng giải ngân đầu tư công khoảng 111.500 tỉ đồng, đạt 75,5% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong số 1.338 dự án, công trình, khu đất tồn đọng kéo dài cần tháo gỡ, đến nay TP.HCM đã hoàn tất tháo gỡ 669 dự án (đạt tỷ lệ 50%), các dự án còn lại đang tiếp tục tháo gỡ theo thẩm quyền. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026, TP.HCM cần đạt mức tăng trưởng 13,23% trong quý 4.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành, địa phương trao đổi, nêu giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 1 triệu tỉ đồng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc các dự án.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc Ảnh: Nguyên Vũ

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết TP.HCM cần giải ngân thêm khoảng 36.100 tỉ đồng vốn đầu tư công trong quý 4/2026 để đạt tỷ lệ giải ngân 100%. Sở Tài chính đề nghị các sở chuyên ngành tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị rút ngắn thủ tục đầu tư; tập trung tháo gỡ vướng mắc theo từng dự án; xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết và kết quả phải hoàn thành…

Để đạt mục tiêu thu ngân sách trên 1 triệu tỉ đồng, UBND TP.HCM yêu cầu rà soát toàn bộ nguồn thu, xác định cụ thể dư địa tăng thu trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; đẩy nhanh các khoản thu từ đất, tăng cường quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, bất động sản; tăng cường thu hồi nợ thuế, chống chuyển giá, trốn thuế và gian lận thương mại…

Giám đốc Sở NN-MT Nguyễn Toàn Thắng nêu 3 giải pháp để đảm bảo nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ dự án đầu tư công. Đầu tiên, TP.HCM tích hợp quy hoạch, cho phép nâng độ sâu khai thác các mỏ đá tại khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương cũ thêm 50 - 100 m nhằm khai thác tối đa nguồn tài nguyên, tăng sản lượng cung ứng. Bên cạnh đó, TP.HCM cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp phép, gia hạn và nâng công suất mỏ xuống còn 20 ngày; vận dụng luật Phát triển đô thị để rút gọn và miễn giảm một số thủ tục về đất đai, môi trường.

Riêng vật liệu san lấp, ông Thắng cho biết nhu cầu cát san lấp cho các dự án khoảng 44 triệu m3 nhưng hiện mới đáp ứng khoảng 5 - 8 triệu m3. Sắp tới, TP.HCM sẽ đưa khoảng 55 triệu m3 cát biển vào làm vật liệu thay thế, giải quyết bài toán thiếu hụt cát san lấp cho các công trình hạ tầng. "Nếu không sử dụng vật liệu thay thế thì không đáp ứng được nhu cầu", ông Thắng nói thêm.

Đ ÁNH GIÁ CÁN BỘ BẰNG KPI

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận kinh tế thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của cả nước, song vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026, TP.HCM cần triển khai quyết liệt các giải pháp khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách, kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy các ngành dịch vụ. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo phụ trách, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện các chỉ tiêu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026. Các sở, ngành, địa phương cần đổi mới tư duy, chủ động xác định giải pháp, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng. Ông cũng yêu cầu xây dựng phương án đóng góp tăng trưởng định lượng cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đồng thời xây dựng phương án dự phòng và đánh giá kết quả các tổ chức, cá nhân bằng chỉ số KPI.

Bí thư Thành ủy TP.HCM lưu ý đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân và thu hút vốn đầu tư nước ngoài; tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và giải phóng mặt bằng. Trong những tháng cuối năm, TP.HCM cần đẩy mạnh hoạt động thương mại, du lịch và ổn định thị trường, tổ chức các chương trình kích cầu mua sắm, hội chợ, sự kiện văn hóa, du lịch và giải trí…

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen cho 32 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua tăng tốc khai thông thể chế và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của luật Phát triển đô thị.