Thời sự

TP.HCM chuẩn bị đánh giá công chức theo KPI

Sỹ Đông
18/05/2026 10:38 GMT+7

Dự kiến từ ngày 1.7, TP.HCM sẽ đánh giá công chức theo KPI, áp dụng với cả khối Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.

Ngày 18.5, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết đã trình UBND TP.HCM chủ trương ban hành quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức, áp dụng đồng bộ cho công chức trong hệ thống chính trị thành phố.

Đây là cách đánh giá theo kiểu đo lường hiệu suất công việc (KPI). Quyết định này thuộc thẩm quyền của UBND TP.HCM, dự kiến ban hành trong tháng 5.2026, áp dụng từ ngày 1.7. Đối tượng áp dụng gồm cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc TP.HCM và cấp xã, bao gồm các phòng, chi cục và tổ chức tương đương.

Đối với công chức, quyết định sẽ áp dụng chung cho công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp thành phố đến cấp xã.

2 nguyên tắc đánh giá đối với cơ quan hành chính

Theo tờ trình, tiêu chí đánh giá đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị được xây dựng trên nguyên tắc phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

TP.HCM sẽ sử dụng kết hợp tiêu chí định lượng lẫn tiêu chí định tính. Cụ thể, tiêu chí định lượng được sử dụng đối với các nội dung có thể đo lường, thống kê, so sánh được bằng tỷ lệ phần trăm kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Còn tiêu chí định tính (xác định theo khung điểm hoặc đạt/không đạt) được sử dụng đối với các nội dung khó lượng hóa hoàn toàn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

TP.HCM chuẩn bị đánh giá công chức theo KPI - Ảnh 1.

TP.HCM dự kiến áp dụng đánh giá công chức theo KPI từ tháng 7.2026

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, trong cùng một nhóm tiêu chí có thể bao gồm cả chỉ số định lượng và nội dung định tính để bảo đảm đánh giá toàn diện. Trường hợp cần thiết, một tiêu chí có thể được cấu thành bởi nhiều chỉ số thành phần, trong đó có chỉ số phản ánh kết quả đầu ra và chỉ số phản ánh chất lượng, hiệu quả hoặc tác động của kết quả đó. Đồng thời phân chia số điểm chấm tối đa hợp lý để làm cơ sở thực hiện đánh giá.

Việc xây dựng các tiêu chí thành phần bám sát các quy định, ưu tiên lượng hóa tối đa những nội dung có thể lượng hóa được. Đối với nội dung đánh giá định tính, phải xác định rõ nội hàm, dấu hiệu nhận biết, căn cứ xem xét và mức độ đánh giá; không trùng lặp, chồng chéo giữa các tiêu chí, chỉ số thành phần.

Đánh giá công chức theo 5 cấp độ công việc

Đối với công chức, Sở Nội vụ đề xuất phân loại nhiệm vụ thành 5 nhóm cấp độ phức tạp theo vị trí việc làm để đánh giá với điểm số chấm tối đa cho từng nhóm để đánh giá công chức theo KPI.

Nhóm 1 là nhiệm vụ đơn giản, lặp lại hoặc công việc bổ trợ, phục vụ: Nhóm này gồm những sản phẩm, công việc đơn giản, thường xuyên lặp lại, có biểu mẫu, hướng dẫn cụ thể hoặc công việc bổ trợ, phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nhóm 2 là nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên theo quy định. Nhóm này gồm những sản phẩm, công việc chuyên môn nghiệp vụ diễn ra thường xuyên; đã có quy định, quy trình hướng dẫn; khi thực hiện cần tổng hợp số liệu, viết báo cáo, phân tích, giải trình; đôi khi phát sinh tình huống mới nhưng ở mức độ vừa phải.

TP.HCM chuẩn bị đánh giá công chức theo KPI - Ảnh 2.

TP.HCM sẽ phân loại nhiệm vụ thành 5 nhóm cấp độ phức tạp theo vị trí việc làm để đánh giá công chức

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Nhóm 3 là nhiệm vụ nghiên cứu, chuyên đề hoặc xử lý tình huống phức tạp: Nhóm này gồm các nghiên cứu, báo cáo chuyên đề hoặc nhiệm vụ phát sinh tình huống tương đối phức tạp, chưa có hướng dẫn cụ thể, đòi hỏi kinh nghiệm và hiểu biết chuyên môn sâu, tư duy tổng hợp.

Nhóm 4 là nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc văn bản có phạm vi cấp thành phố hoặc theo ngành, lĩnh vực. Công việc cụ thể của nhóm này gồm nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc kế hoạch, chương trình; phải nghiên cứu nhiều tài liệu, tổng hợp từ thực tiễn; liên quan nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia.

Nhóm 5 là nhiệm vụ dự báo, hoạch định chiến lược quy mô quốc gia hoặc trình cấp có thẩm quyền. Đây là các công việc mang tính dự báo, hoạch định chiến lược; xây dựng chủ trương, quan điểm lớn; phạm vi bao trùm hoặc chuyên sâu nhiều lĩnh vực; sản phẩm áp dụng toàn quốc hoặc trình cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định cũng cho phép các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ như giám sát, theo dõi quản lý, thu chi ngân sách, thanh tra, kiểm tra, thẩm tra, thẩm định, cấp phép và các ngành đặc thù khác căn cứ nguyên tắc phân nhóm, số điểm tối đa của từng nhóm để áp dụng cho phù hợp thực tiễn.

Trên cơ sở các nhóm cấp độ phức tạp, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, lập danh mục sản phẩm, công việc; đơn vị sản phẩm, công việc chuẩn; danh mục sản phẩm, công việc quy đổi để theo dõi, đánh giá xếp loại chất lượng công chức theo hiệu quả công việc hằng tháng hoặc hằng quý.

Số hóa thước đo đánh giá công chức

Số hóa thước đo đánh giá công chức

Theo Nghị định 335/2025, việc đánh giá công chức được thay đổi sang hướng thường xuyên, liên tục thông qua sản phẩm cụ thể. Trong đó, công nghệ giúp đánh giá năng lực một cách khách quan và chấm dứt nể nang trong thi đua.

TP.HCM yêu cầu cán bộ, công chức 'làm việc đến nơi đến chốn'

TP.HCM giữ lại 1.000 người hoạt động không chuyên trách tuyển làm công chức

