Số hóa thước đo đánh giá công chức

Ngày 21.12.2025, Chính phủ ban hành Nghị định 335/2025 (có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026, thay thế Nghị định 90/2020) về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức. Đây được xem là sự thay đổi căn bản phương pháp đánh giá cơ quan hành chính và công chức theo hướng thường xuyên, liên tục và đa chiều.

S Ố HÓA QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Nghị định 335 yêu cầu việc đánh giá phải gắn liền với kết quả thực hiện nhiệm vụ, được đo lường qua danh mục công việc và đơn vị sản phẩm cụ thể. Để đảm bảo tính khách quan, Chính phủ bắt buộc các bộ, ngành và địa phương phải xây dựng hệ thống phần mềm đánh giá chuyên biệt. Hệ thống này phải kết nối liên thông trực tiếp với phần mềm điều hành, quản lý văn bản và giao nhiệm vụ để ghi nhận dữ liệu thực tế.

Lộ trình triển khai nghị định trên được đẩy mạnh tại Công văn 1087 của Bộ Nội vụ ngày 5.2.2026, yêu cầu các đơn vị hoàn thành xây dựng hạ tầng số và tiêu chí đánh giá trước ngày 1.7.2026.

Sơ kết đánh giá kết quả thử nghiệm sử dụng phần mềm chấm KPI của tỉnh An Giang ẢNH: THANH QUÂN

Theo hướng dẫn, các cơ quan phải xây dựng phần mềm theo dõi, đánh giá công chức, bảo đảm kết nối với hệ thống quản lý văn bản và nhiệm vụ được giao. Mọi công việc được cập nhật trên hệ thống, hạn chế nhập liệu thủ công, đảm bảo dữ liệu chính xác và đồng bộ. Mỗi nhiệm vụ phải gắn với sản phẩm cụ thể, có thể đo lường và quy đổi thành điểm số. Đây là cơ sở để hình thành hệ thống KPI trong khu vực công, giúp việc đánh giá dựa trên dữ liệu thay vì nhận xét cảm tính.

Bộ Nội vụ cũng ban hành sổ tay hướng dẫn xác định nhiệm vụ gắn với đầu ra, nhằm giúp các đơn vị xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp với từng vị trí việc làm, tránh tình trạng chung chung. Đối với các cơ quan có tính chất đặc thù, được phép xây dựng phương pháp đánh giá riêng, nhưng vẫn phải đảm bảo kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống chung.

N HIỀU ĐỊA PHƯƠNG "CHẠY ĐUA" VỚI CÔNG NGHỆ

Trong bối cảnh các địa phương đẩy mạnh triển khai Nghị định 335 do thời gian áp dụng cận kề (từ 1.7.2026), một số nền tảng công nghệ "Make in Vietnam" đã được đưa vào vận hành nhằm hỗ trợ chuẩn hóa quy trình đánh giá công chức theo hướng định lượng.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào ngày 7.4, tại xã Cái Bè (Đồng Tháp), Công ty cổ phần NOTE Việt Nam tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm NOTE HRM KPI. Theo nhiều cán bộ tham gia tập huấn, phần mềm giúp đánh giá sát với vị trí việc làm, thuận lợi trong việc tổng hợp kết quả theo quý và xếp loại cuối năm. Các nhiệm vụ được gắn với sản phẩm cụ thể, giúp việc chấm điểm rõ ràng hơn.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Phó trưởng phòng Công tác xã hội xã Cái Bè, chia sẻ: "Sau khi tham gia buổi tập huấn, tôi thấy phần mềm chấm điểm khá sát với vị trí việc làm của từng cán bộ đối với tổ chức chuyên môn; từ đó giúp ích được rất nhiều trong việc đánh giá cán bộ theo từng quý, rồi từ kết quả quý rất dễ để phân loại mức độ hoàn thành hay hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Đại diện Công ty cổ phần NOTE Việt Nam hướng dẫn cán bộ xã Cái Bè (Đồng Tháp) tập huấn sử dụng phần mềm chấm KPI ẢNH: THANH QUÂN

Trước đó, ngày 30.3, Sở Nội vụ tỉnh An Giang cũng tổ chức buổi tập huấn sử dụng các tính năng của phần mềm NOTE HRM KPI nhằm tối ưu hóa quy trình đánh giá, xếp loại tổ chức hành chính và công chức.

Ông Trương Long Hồ, Phó giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng quản trị nguồn nhân lực nói chung và trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức, công chức theo Nghị định số 335. Buổi tập huấn do Công ty cổ phần NOTE Việt Nam hướng dẫn, nhằm đảm bảo cho các đơn vị, cá nhân nắm vững kỹ thuật, thao tác trên phần mềm để triển khai áp dụng đồng bộ tại phòng, ban, đơn vị trong thời gian tới.

Còn tại buổi tập huấn tại phường Mỹ Thới (An Giang) vào ngày 9.4, ông Dương Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND phường, nhấn mạnh việc đưa phần mềm NOTE HRM KPI vào vận hành là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng đánh giá cán bộ, công chức theo hướng khoa học, sát thực tiễn.

C HUYỂN ĐỔI SỐ - ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬN HÀNH CHÍNH SÁCH

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Anh, Viện trưởng Viện Đào tạo quản trị và hợp tác quốc tế, đại diện một đơn vị tư vấn xây dựng danh mục sản phẩm công việc cho cán bộ công chức chuẩn hóa và đưa lên phần mềm để thực hiện chuyển đổi số, cho biết trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số, việc triển khai các chính sách quản trị công không còn dừng lại yêu cầu "đúng quy định", mà phải hướng tới hiệu quả thực chất, đo lường được và minh bạch hóa toàn diện. "Tuy nhiên, để nghị định thực sự đi vào cuộc sống, một yếu tố mang tính quyết định được đặt ra là chuyển đổi số", ông Thế Anh nhấn mạnh.

Cán bộ xã Cái Bè (Đồng Tháp) lần đầu tiên thử nghiệm phần mềm đánh giá công chức ẢNH: THANH QUÂN

Theo ông Thế Anh, khác với những quy định trước đây, Nghị định 335 đặt chuyển đổi số vào vị trí bắt buộc. Việc xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi, đánh giá, tổ chức đánh giá theo tháng, quý; công khai kết quả trên môi trường điện tử; lưu trữ hồ sơ dưới dạng số…; tất cả đều đòi hỏi một nền tảng công nghệ đồng bộ. "Điều này đồng nghĩa, nếu không triển khai chuyển đổi số một cách nghiêm túc, các bộ, ngành, địa phương khó có thể hoàn thành đầy đủ trách nhiệm pháp lý và Nghị định 335 khó tránh khỏi nguy cơ rơi vào hình thức", ông Thế Anh nói thêm.

Điểm đột phá lớn nhất của Nghị định 335 là thay đổi bản chất của công tác đánh giá cán bộ: từ cách tiếp cận định tính, cảm tính sang đánh giá dựa trên kết quả công việc cụ thể, có thể định lượng. Tuy nhiên, một mô hình đánh giá dựa trên dữ liệu chỉ có thể tồn tại khi có hệ thống số hóa làm nền tảng. Chuyển đổi số cho phép: ghi nhận toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ theo thời gian thực; tự động hóa việc tính toán, chấm điểm; kiểm soát chặt chẽ các tiêu chí và ngưỡng đánh giá.

Chuyển đổi số cho phép ghi nhận toàn bộ quá trình thực hiện nhiệm vụ theo thời gian thực; tự động hóa việc tính toán, chấm điểm; kiểm soát chặt chẽ các tiêu chí và ngưỡng đánh giá cán bộ ẢNH: T.Q

Một yêu cầu quan trọng khác của Nghị định 335 là hệ thống đánh giá phải được kết nối với các nền tảng quản lý khác như hệ thống điều hành văn bản, giao việc và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức. Đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà là bước đi chiến lược nhằm hình thành hệ sinh thái dữ liệu thống nhất trong quản trị công.

"Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện Nghị định 335 không chỉ là để tuân thủ quy định, mà cơ hội để tái cấu trúc toàn diện phương thức quản trị cán bộ, chuyển từ quản lý sang quản trị, từ kinh nghiệm sang dữ liệu. Nếu được triển khai đúng hướng, đây sẽ là một bước tiến quan trọng góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, đồng thời hiện thực hóa các mục tiêu lớn mà Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước", ông Thế Anh đúc kết.