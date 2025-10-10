Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cà Mau tổ chức đại hội Đảng bộ 'số hóa', không giấy tờ

Gia Bách
Gia Bách
10/10/2025 17:15 GMT+7

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ là kỳ đại hội 'số hóa'. Toàn bộ văn kiện, tài liệu được chuyển sang định dạng điện tử.

Chiều 10.10, tại cuộc họp giao ban báo chí quý 3/2025, tỉnh Cà Mau chính thức thông tin về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau.

Với chủ đề "Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới", đại hội lần này được xác định là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của Cà Mau.

Cà Mau tổ chức đại hội Đảng bộ 'số hóa' không giấy tờ - Ảnh 1.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: G.B

Theo ông Hồ Trung Việt, điểm đặc biệt của Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là việc áp dụng mô hình "đại hội số hóa". Toàn bộ tài liệu, nghị quyết, văn kiện, biểu quyết được số hóa và quản lý trên nền tảng điện tử. Đại biểu tham dự sử dụng thiết bị thông minh để truy cập, tra cứu và góp ý trực tiếp ngay tại hội trường, thay cho phương thức in ấn hàng trăm bộ tài liệu như trước đây.

"Đại hội 'không giấy tờ' này không chỉ là sự đổi mới về hình thức mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ Cà Mau trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là bước đi cụ thể để đưa tinh thần nghị quyết vào đời sống hành chính và công tác Đảng", ông Việt nhấn mạnh.

Cùng với công tác chuẩn bị chu đáo về hậu cần, an ninh và cơ sở vật chất, Cà Mau còn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong bức tranh kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025. Các chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công đều đạt kết quả khả quan, tạo tiền đề vững chắc để Đại hội lần thứ I diễn ra trong khí thế đổi mới và niềm tin phát triển.

Với cách tổ chức "số hóa" này, Cà Mau không chỉ đang mở màn cho một nhiệm kỳ mới của Đảng bộ tỉnh mà còn khẳng định quyết tâm chuyển mình trong kỷ nguyên số, từ phương thức lãnh đạo đến vận hành bộ máy - hiện đại, tiết kiệm, minh bạch và hướng tới tương lai.

