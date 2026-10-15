Kinh tế TP.HCM tăng trưởng 9,06% trong 9 tháng, cao nhất 10 năm qua

Sáng 15.10, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu trên địa bàn. Đến dự có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng khá trong bối cảnh thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm tăng 9,06%, là mức tăng trưởng cao nhất trong hơn 10 năm qua. TP.HCM hiện đóng góp 23,4% GDP cả nước, chiếm 30% tổng thu ngân sách và thu hút 17,8 tỉ USD vốn FDI, tương đương 30% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước.

9 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP.HCM tăng trưởng 9,06% và là mức tăng trưởng cao nhất 10 năm qua ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong 9 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 676.900 tỉ đồng, ước đạt 84,2% so với dự toán Trung ương giao, và khoảng 67% so với mục tiêu 1 triệu tỉ đồng. Đáng chú ý, giải ngân đầu tư công của thành phố khoảng 111.500 tỉ đồng, đạt 75,5% kế hoạch, cao hơn bình quân cả nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đến nay, thành phố thống kê có 1.338 dự án, công trình, khu đất tồn đọng kéo dài cần tháo gỡ. Những dự án, công trình trên đã có định hướng xử lý, được triển khai qua 2 giai đoạn. Kết quả thực hiện lũy kế đến cuối tháng 9.2026, đã hoàn tất tháo gỡ 669/1.338 dự án (đạt tỷ lệ 50%). Thành phố đang chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục tháo gỡ theo thẩm quyền cho 669 dự án còn lại.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10,2% trong năm 2026, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết thành phố cần đạt mức tăng trưởng 13,23% trong quý 4. Ông Được đề nghị các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, triển khai các dự án đã cam kết. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đóng góp vào tăng trưởng chung.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM đề nghị hội nghị tập trung phân tích, đề xuất giải pháp cho 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm thu ngân sách và khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc các dự án, và doanh nghiệp có dự án lớn đẩy nhanh tiến độ.