Phân công lại nhiệm vụ Chủ tịch và 7 phó chủ tịch UBND TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký quyết định phân công công tác Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031. Quyết định này ban hành sau khi HĐND TP.HCM bầu bổ sung ông Trương Minh Huy Vũ giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Nguyễn Văn Được phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo, theo dõi chung các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ẢNH: NGUYỄN ANH

Đồng thời, theo dõi việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin; tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch, đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát từ các đoàn của Trung ương; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Ông Được trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM; theo dõi, chỉ đạo 3 phường Sài Gòn, Bến Thành, Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TP.HCM.

Đồng thời, giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, khu công nghiệp, khu chế xuất; thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu, logistics, năng lượng.

Ông Hà trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND TP.HCM, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 18 phường, gồm: Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Bình Thạnh, Thủ Đức, Đông Hưng Thuận, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Bình Dương; và 6 xã gồm: Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo và an toàn thực phẩm; các nghị quyết đặc thù áp dụng với thành phố; công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý công chức, viên chức và cải cách hành chính, thi đua khen thưởng.

Ông Cường trực tiếp chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lý Công viên lịch sử văn hóa dân tộc TP.HCM cùng một số trường đại học, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 16 phường, gồm: Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Bình Trưng, Phước Long, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Hạnh Thông, An Nhơn, Bình Lợi Trung, Phú Lợi; và 4 xã, gồm: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, các dự án đường sắt, an toàn giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, khoáng sản.

Ông Dinh trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM và một số doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Dinh theo dõi, chỉ đạo địa bàn 16 phường, gồm: Bình Quới, Tân Sơn Hòa, Diên Hồng, Vườn Lài, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Cát Lái, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng; và 10 xã, gồm: Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa, Long Sơn, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, An Thới Đông.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ông Thạnh theo dõi, chỉ đạo địa bàn 21 phường, gồm: Hòa Lợi, Thới Hòa, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Hòa Hưng, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn; và 3 xã, gồm: Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Dầu Tiếng.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo: lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí chung; quản lý tài sản công, nhà đất công; các dự án đầu tư, dự án FDI và PPP (trừ các dự án đường sắt); dự án trọng điểm quốc gia; tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

Ông Vinh trực tiếp chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM và một số doanh nghiệp, quỹ đầu tư.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 10 phường, gồm: Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Bà Rịa, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành; và 12 xã, gồm: Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: VÕ HÀ LAM

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy giúp chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; xây dựng văn bản và theo dõi việc triển khai, thực hiện luật Phát triển đô thị.

Ông Bảy trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra TP.HCM, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 11 phường, gồm: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, An Khánh; và 14 xã, gồm: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ giúp chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; trí tuệ nhân tạo; công nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh; bưu chính, viễn thông; các khu công nghệ cao, công nghệ số tập trung và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Ông Vũ trực tiếp chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Quỹ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo TP.HCM, Trung tâm Chuyển đổi số, Quỹ Đầu tư mạo hiểm, Công ty Công viên phần mềm Quang Trung, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật.

Ông Vũ cũng theo dõi, chỉ đạo 18 phường: Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Hiệp Bình, Tam Bình; và 5 xã: Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, Nhà Bè, Hiệp Phước.