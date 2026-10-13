Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố

Trong lời chia sẻ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chính sách và phát triển kinh tế thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Được, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ đóng góp, hiến kế cho các định hướng phát triển mà còn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, góp phần quan trọng cùng chính quyền thành phố xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

"Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố và thương hiệu của doanh nghiệp cũng chính là thương hiệu của thành phố", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Kỳ vọng hình thành cộng đồng thương hiệu lớn mạnh, vươn tầm quốc tế

Đề cập Giải thưởng "Thương hiệu Vàng" TP.HCM năm 2026, ông Nguyễn Văn Được cho biết giải thưởng nhằm tôn vinh 50 doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đoạt giải, với những hoạt động kinh doanh nổi bật, nỗ lực trong xây dựng, phát triển thương hiệu và có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành cộng đồng thương hiệu lớn mạnh của thành phố trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được bày tỏ niềm tự hào, đồng thời trân trọng cảm ơn những nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cùng thành phố phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Đứng trước vận hội mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước, lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng các doanh nghiệp đoạt Giải thưởng "Thương hiệu Vàng" TP.HCM tiếp tục đồng hành cùng thành phố, thực hiện tốt ba trụ cột trách nhiệm.

Trước hết là trách nhiệm đối với chính doanh nghiệp mình, tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu đã xây dựng.

Thứ hai là trách nhiệm đối với cộng đồng doanh nghiệp thành phố, phát huy vai trò lan tỏa, dẫn dắt các doanh nghiệp khác cùng phát triển, liên kết hình thành cộng đồng thương hiệu lớn mạnh.

Thứ ba là trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của TP.HCM.

Thư chúc mừng, tri ân các doanh nghiệp đoạt giải "Thương hiệu Vàng" TP.HCM năm 2026 của Chủ tịch Nguyễn Văn Được

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng đến 50 doanh nghiệp đoạt Giải thưởng "Thương hiệu Vàng" TP.HCM lần thứ 6 năm 2026, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các thương hiệu tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế không chỉ tại thành phố mà còn ở khu vực và trên thế giới.

"Chúc các Thương hiệu Vàng của thành phố ngày càng phát triển, trở thành doanh nghiệp vàng không chỉ của thành phố mà còn của khu vực và thế giới, góp phần xây dựng và định vị thương hiệu kinh tế của TP.HCM", ông Nguyễn Văn Được gửi gắm.

Khép lại lời chia sẻ, Chủ tịch UBND TP.HCM chúc cộng đồng doanh nghiệp thành công, thịnh vượng và phát triển bền vững.