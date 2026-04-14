Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giao nhiệm vụ cho 7 cấp phó

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký quyết định phân công công tác Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND và Ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Được phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo, theo dõi chung các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM cũng theo dõi việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin; tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch, đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính; an toàn giao thông…

Ông Được trực tiếp chỉ đạo: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM; theo dõi, chỉ đạo 3 phường: Sài Gòn, Bến Thành, Dĩ An và đặc khu Côn Đảo.

Lĩnh vực phụ trách của 7 phó chủ tịch UBND TP.HCM

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TP.HCM.

Đồng thời, giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch cụ thể thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM

Ông Hà trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND TP.HCM, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM (Sài Gòn Co.op)…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 18 phường, gồm: Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Bình Thạnh, Thủ Đức, Đông Hưng Thuận, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Tân Hòa, Lái Thiêu, Thuận An, Thuận Giao, Thủ Dầu Một, Chánh Hiệp, Bình Dương; và 6 xã gồm: Thường Tân, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Phước Hòa, Phước Thành, An Long.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phụ trách lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo và an toàn thực phẩm; thực hiện Nghị quyết 260/2025, Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội và việc xây dựng luật Đô thị đặc biệt.

Ông Cường trực tiếp chỉ đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và một số trường đại học.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 16 phường, gồm: Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Bình Trưng, Phước Long, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Hạnh Thông, An Nhơn, Bình Lợi Trung, Phú Lợi; và 4 xã, gồm: An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phụ trách lĩnh vực đất đai, bồi thường, nhà ở xã hội

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội.

Trực tiếp chỉ đạo: Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất TP.HCM, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách…

Ông Dinh theo dõi, chỉ đạo địa bàn 16 phường, gồm: Bình Quới, Tân Sơn Hòa, Diên Hồng, Vườn Lài, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Cát Lái, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng; và 10 xã, gồm: Minh Thạnh, Thanh An, Long Hòa, Long Sơn, Châu Pha, Long Hải, Long Điền, Phước Hải, Đất Đỏ, An Thới Đông.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường phụ trách quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, đường sắt đô thị

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt, an toàn giao thông.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp…

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 18 phường, gồm: Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Hiệp Bình, Tam Bình; và 5 xã, gồm: Cần Giờ, Thạnh An, Bình Khánh, Nhà Bè, Hiệp Phước.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường; công tác dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua khen thưởng; công tác liên kết vùng.

Trực tiếp chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Thạnh theo dõi, chỉ đạo địa bàn 21 phường, gồm: Hòa Lợi, Thới Hòa, Phú An, Tây Nam, Long Nguyên, Bến Cát, Chánh Phú Hòa, Vĩnh Tân, Bình CơTân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Hòa Hưng, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn; và 3 xã, gồm: Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Dầu Tiếng.

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực tài chính, ngân sách, nhà đất công

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo: lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí chung; quản lý tài sản công, nhà đất công; các dự án đầu tư, dự án FDI và PPP (trừ các dự án đường sắt); tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Vinh trực tiếp chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc, ngân hàng, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 10 phường, gồm: Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Phú, Bình Hòa, Bà Rịa, Tam Long, Tân Hải, Tân Phước, Phú Mỹ, Tân Thành; và 12 xã, gồm: Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long, Châu Đức, Bình Giã, Xuân Sơn, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm.

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách lĩnh vực nội chính, tư pháp, dân tộc, tôn giáo

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp chỉ đạo: Thanh tra TP.HCM, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM, các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Ông Bảy cũng sẽ giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Công an TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Theo dõi, chỉ đạo địa bàn 11 phường, gồm: Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, An Khánh; và 14 xã, gồm: Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ.