Ông Nguyễn Văn Được làm Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia TP.HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố (gọi tắt là ban chỉ đạo).

Ban chỉ đạo gồm 39 thành viên, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP.HCM và Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo, điều phối, giải quyết các công việc quan trọng, liên ngành trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng ban. Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm phó trưởng ban thường trực; 2 Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Bảy cùng làm phó trưởng ban.

Các ủy viên ban chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ẢNH: NHẬT THỊNH

Các chương trình thuộc phạm vi chỉ đạo gồm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển.

Sở Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan thường trực, đồng thời là cơ quan giúp việc ban chỉ đạo thông qua Văn phòng Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các Sở Dân tộc và Tôn giáo, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Y tế sử dụng bộ phận hiện có để hỗ trợ công tác. Mỗi sở, ngành trong ban chỉ đạo cử một thành viên tham gia tổ giúp việc, bảo đảm hoạt động hiệu quả, không làm tăng biên chế.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương; hoàn thiện cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn; điều phối, lồng ghép nguồn lực giữa các chương trình; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 5 năm và hằng năm, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và thực hiện công tác khen thưởng.