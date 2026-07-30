Chính thức phát động giải thưởng ‘Thương hiệu Vàng TP.HCM’ năm 2026

Sáng 30.7, dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp Sở Công thương TP.HCM tổ chức lễ phát động giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM” lần 6 năm 2026.

Được triển khai từ năm 2020 theo kế hoạch của UBND TP.HCM, giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM” đã trở thành một chương trình uy tín, ghi nhận doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.

Ban tổ chức thực hiện nghi thức phát động giải thưởng "Thương hiệu Vàng TP.HCM" năm 2026 ẢNH: HOÀI NHIÊN

Qua đó, chương trình không chỉ khẳng định vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, quốc tế; mà còn góp phần lan tỏa những giá trị thương hiệu mang tầm vóc tiên phong, đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM nhấn mạnh, thương hiệu ngày nay không còn đơn thuần là tên gọi hay biểu tượng của doanh nghiệp, mà đã trở thành tài sản chiến lược, phản ánh năng lực quản trị, sức sáng tạo, uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Theo bà Kim Ngọc, giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM” năm 2026 không chỉ là hoạt động tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc, mà còn là diễn đàn quy tụ các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh của thành phố, lan tỏa các mô hình phát triển tiên tiến, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị.

“Thông qua đó, giải thưởng góp phần kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM - một đô thị đặc biệt với không gian kinh tế được mở rộng, tiềm năng được nhân lên và yêu cầu về năng lực cạnh tranh ngày càng cao hơn”, bà Kim Ngọc cho hay.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, Chủ tịch Hội đồng bình chọn giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.HCM” cho biết giải thưởng năm nay có nhiều điểm mới như số hóa toàn bộ quy trình đăng ký, bổ sung nội dung bình chọn của người tiêu dùng và xây dựng bộ tiêu chí riêng cho từng nhóm ngành nhằm bảo đảm tính khách quan.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ phát biểu tại lễ phát động ẢNH: HOÀI NHIÊN

Sau lễ phát động, ban tổ chức sẽ triển khai tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp tham gia, lấy ý kiến người tiêu dùng đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện. Đồng thời, ban tổ chức sẽ tiến hành đánh giá, chấm điểm và lựa chọn các thương hiệu tiêu biểu theo các tiêu chí của giải thưởng.

Thông qua lễ phát động, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư bài bản hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững. Giải thưởng cũng góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM là trung tâm kinh tế năng động, sáng tạo với cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh và hội nhập quốc tế.