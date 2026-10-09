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    Thời sự

    TP.HCM điều chuyển 45.000 tỉ vốn đầu tư công, không để vốn chờ dự án

    Sỹ Đông
    Sỹ Đông
    Từ đầu năm 2026 đến nay, TP.HCM đã điều chuyển vốn đầu tư công 8 lần với tổng giá trị hơn 45.000 tỉ đồng từ dự án chậm giải ngân để bổ sung cho các dự án triển khai tốt.

    Ngày 9.10, Sở Tài chính TP.HCM cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đã giải ngân 111.494 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ 75,5% kế hoạch vốn Thủ tướng giao (147.599 tỉ đồng).

    Theo đánh giá của Bộ Tài chính, TP.HCM là 1 trong các địa phương có khối lượng vốn giải ngân lớn, thuộc nhóm 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của cả nước (62,9%).

    Để đạt kết quả trên, Sở Tài chính cho biết thành phố xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị đã rà soát, đánh giá nhận diện thực trạng và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

    Không để vốn chờ dự án,TP.HCM điều chuyển 45.000 tỉ vốn đầu tư công - Ảnh 1.

    Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư - là đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao

    ẢNH: SỸ ĐÔNG

    Đặc biệt, TP.HCM điều hành kế hoạch vốn linh hoạt và siết chặt kỷ cương trong điều chuyển vốn, không để vốn chờ công trình, dự án. Thông qua 8 đợt điều chuyển vốn nội bộ và giữa các cơ quan, đơn vị, TP.HCM kiên quyết điều chuyển hơn 45.000 tỉ đồng từ những dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân để bổ sung ngay cho các dự án giải ngân tốt, có khối lượng thực tế.

    Theo Sở Tài chính, từ tháng 7 - 9.2026, TP.HCM là 1 trong 2 địa phương có giá trị giải ngân vốn cao nhất cả nước và là 1 trong các địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên bình quân chung của cả nước.

    Nếu chỉ tính riêng kết quả giải ngân trong 3 tháng vừa qua, TP.HCM đã giải ngân tổng số vốn cao gấp 1,16 lần so với 6 tháng đầu năm 2026, tạo tiền đề cho mục tiêu giải ngân 100% vào cuối năm.

    Về tình hình giải ngân các ban quản lý dự án có số vốn lớn, Sở Tài chính cho biết 3 ban giải ngân trên mức bình quân của thành phố gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Ban Quản lý đường sắt đô thị.

    Riêng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đạt tỷ lệ giải ngân 60%, thấp hơn mức bình quân của thành phố.

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