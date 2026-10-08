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    Thời sự

    TP.HCM khởi công dự án chống ngập đường Mã Lò trong tháng 11

    Sỹ Đông
    Sỹ Đông
    Dự án sửa chữa, chống ngập đường Mã Lò, đoạn Hương lộ 2 - Tỉnh lộ 10 (phường Bình Trị Đông, TP.HCM) dài gần 900 m, dự kiến khởi công tháng 11.2026.

    Chiều 8.10, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án sửa chữa đường Mã Lò, đoạn Hương lộ 2 đến Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông.

    Dự án này do Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật TP.HCM làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công tháng 11.2026. Mục tiêu dự án nhằm sửa chữa, nâng đường cục bộ nhằm cải thiện thoát nước cho tuyến đường Mã Lò.

    TP.HCM khởi công dự án chống ngập đường Mã Lò trong tháng 11- Ảnh 1.

    Đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông, TP.HCM) bị ngập sau cơn mưa ngày 4.10

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Theo tìm hiểu, dự án sửa chữa đường Mã Lò, đoạn từ Hương lộ 2 đến Tỉnh lộ 10 dài 890 m, tổng mức đầu tư 13,7 tỉ đồng, thực hiện năm 2026 - 2027. Trong đó, đoạn từ Hương lộ 2 đến đường Chiến Lược sẽ được nâng cao mặt đường để chống ngập, còn đoạn từ đường Chiến Lược đến Tỉnh lộ 10 được cải tạo theo cao độ hiện trạng.

    Cùng với cải tạo mặt đường, hố ga hiện hữu được nâng lên trung bình từ 20 - 50 cm, nạo vét, vệ sinh để tăng cường thoát nước trong hầm.

    Đường Mã Lò ngập sâu sau mưa lớn, người dân chờ nước rút mới dám về nhà

    Về nguyên nhân ngập đường Mã Lò, Tỉnh lộ 10, Sở Xây dựng nhận định chủ yếu do cống thoát nước đầu tư từ lâu, kích thước nhỏ, mặt đường trũng thấp, trong khi phải thu gom nước cho khu dân cư đông đúc. Chưa kể, hướng thoát chính về kênh Liên Xã, rạch Ông Búp bị ảnh hưởng bởi bồi lắng, lấn chiếm. Mưa lớn hoặc mưa kết hợp triều làm hạn chế tiêu thoát nước.

    TP.HCM khởi công dự án chống ngập đường Mã Lò trong tháng 11- Ảnh 2.

    Giải pháp chống ngập lâu dài cho đường Mã Lò là cải tạo kênh Liên Xã và rạch Ông Búp

    ẢNH: SỸ ĐÔNG

    Nêu giải pháp chống ngập trước mắt, Sở Xây dựng cho biết UBND phường Bình Trị Đông tổ chức nạo vét cống đường Mã Lò, sửa chữa miệng thu, xử lý cửa xả vào kênh Liên Xã, xử lý lấn chiếm và nạo vét kênh.

    Về lâu dài, Sở Xây dựng cho rằng cần đẩy nhanh dự án chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 10, đoạn từ đường Võ Văn Vân - An Dương Vương, đồng thời cải tạo kênh Liên Xã và rạch Ông Búp, hoàn thiện dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

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