TP.HCM gấp rút giải ngân đầu tư công

C ÁC PHƯỜNG, XÃ PHẢI GIẢI NGÂN HƠN 36.000 TỈ ĐỒNG

Những ngày cuối tháng 9.2026, các nhân sự của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (gọi tắt BQL DA) P.Bình Tân tất bật với hồ sơ bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng đường số 6 (đoạn từ đường Tây Lân đến cuối tuyến).

Đến nay, 50/76 hộ dân đã đồng ý nhận tiền bồi thường, các hộ còn lại đang chờ phương án bố trí tái định cư chính thức. BQL DA P.Bình Tân đi vào hoạt động ổn định từ tháng 5.2026 và được giao triển khai 27 dự án trong các lĩnh vực giao thông, giáo dục, công viên, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, ban đã giải ngân 231/253 tỉ đồng, đạt hơn 91,4% kế hoạch.

Dự án mở rộng QL1 (nay là đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua P.An Lạc, TP.HCM) đang được bồi thường, giải phóng mặt bằng ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Võ Minh Khang, Phó giám đốc phụ trách BQL DA P.Bình Tân, cho biết các dự án hướng đến nhu cầu thiết thực của địa phương, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, học tập, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân. Định hướng đầu tư đó nhận được sự ủng hộ của UBND TP.HCM, các sở, ngành, người dân đồng tình nên các bước hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án gặp nhiều thuận lợi.

Ngay đầu năm học mới, hàng loạt ngôi trường ở P.Trung Mỹ Tây như Trường tiểu học Võ Văn Tần, Trường THCS Trần Quang Khải, Trường THCS Nguyễn An Ninh… hoàn tất cải tạo, sửa chữa đón các em nhỏ và thầy cô đến học tập, giảng dạy. Các dự án cải tạo, sửa chữa đều do BQL DA P.Trung Mỹ Tây làm chủ đầu tư. Ông Phan Cường, Giám đốc BQL DA P.Trung Mỹ Tây, cho biết phường có 25 dự án, công trình đang được triển khai, trong đó 13 công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ có mục tiêu, 9 công trình đã hoàn thành. Về giải ngân đầu tư công, đến ngày 23.9, phường giải ngân 67,4/80 tỉ đồng, đạt tỷ lệ hơn 84%.

Còn tại P.An Lạc, lãnh đạo phường cho biết dự kiến đến ngày 30.9 sẽ giải ngân hơn 1.208/1.425 tỉ đồng, tương đương gần 85%, đồng thời cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao vào cuối năm.

Bình Tân, Trung Mỹ Tây và An Lạc là 3 phường thuộc nhóm có tỷ lệ giải ngân cao trên 70%. Theo thống kê, các phường, xã được giao hơn 36.000 tỉ đồng trong tổng số 147.600 tỉ đồng vốn đầu tư công toàn TP.HCM năm 2026.

C HÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG TỐT, NGƯỜI DÂN ỦNG HỘ

Chia sẻ về cách làm, lãnh đạo BQL DA P.Bình Tân cho hay ngay sau khi thành lập, ban rà soát và phân loại từng dự án theo tình trạng pháp lý, tiến độ và khó khăn, vướng mắc. Trong đó, các dự án đủ điều kiện sẽ triển khai ngay, còn dự án vướng mặt bằng, quy hoạch hoặc chủ trương đầu tư được xác định rõ nội dung cần tháo gỡ, đề xuất phương án giải quyết.

Từng dự án đều xây dựng tiến độ, phân công cán bộ phụ trách và xác định các mốc hoàn thiện thủ tục, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán. Từ tiến độ thực tế, ban chủ động đề xuất nhu cầu vốn phù hợp với khả năng thực hiện, đồng thời chuẩn bị hồ sơ để giải ngân ngay khi đủ điều kiện.

Ông Võ Minh Khang, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng P.Bình Tân, theo dõi tiến độ các dự án qua phần mềm nội bộ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong công tác bồi thường, Đảng ủy P.Bình Tân thành lập 7 tổ công tác do các Ủy viên Ban Thường vụ làm tổ trưởng, trực tiếp đến địa bàn trao đổi, vận động từng hộ dân. Để xây dựng phương án bồi thường sát với giá giao dịch thực tế, ông Khang cho biết ban yêu cầu đơn vị tư vấn thu thập, phân tích các chứng thư thẩm định giá làm cơ sở đề xuất phương án bồi thường có lợi nhất cho người dân. Sau khi bàn giao mặt bằng, phường cũng hỗ trợ người dân các thủ tục cấp phép xây dựng, tặng bản vẽ thiết kế, chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy P.An Lạc, nhìn nhận mỗi công trình hoàn thành là thêm một điều kiện để phục vụ người dân, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển. Theo ông Hiếu, phường có thuận lợi là BQL DA được kế thừa từ Q.Bình Tân trước đây, bộ máy cơ bản ổn định, đội ngũ có kinh nghiệm và nắm được quá trình triển khai các dự án. Ở góc độ quản lý, phường thường xuyên rà soát vướng mắc, dự án nào chậm phải xác định rõ nguyên nhân, công việc cần giải quyết; phối hợp điều hòa vốn phù hợp với khả năng giải ngân thực tế.

"Việc TP.HCM tăng thẩm quyền cho địa phương quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án thuộc nguồn vốn phân cấp đã tạo thuận lợi cho công tác chuẩn bị và triển khai", ông Hiếu nói.

S ẴN SÀNG NHẬN THÊM DỰ ÁN

Tính đến giữa tháng 9.2026, 71 phường, xã ở TP.HCM giải ngân chưa đạt yêu cầu đề ra. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhiều lần yêu cầu đến hết quý 3/2026 phải giải ngân 70% vốn đầu tư công, nếu đơn vị, địa phương nào không đạt thì người đứng đầu không được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các ban quản lý dự án chuyên ngành và UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu tập trung xử lý bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đẩy nhanh thi công.

P.Trung Mỹ Tây hoàn thành cải tạo, sửa chữa nhiều ngôi trường đón học sinh trước thềm năm học mới ẢNH: NGUYÊN VŨ

Với tỷ lệ giải ngân tốt, nhiều phường, xã sẵn sàng nhận thêm dự án để cải thiện hạ tầng. Mới đây, P.Trung Mỹ Tây khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang, bê tông hóa các tuyến hẻm trên địa bàn phường với 41 tuyến, tổng chiều dài khoảng 10,5 km, tổng mức đầu tư 65 tỉ đồng. Khi hoàn thành, dự án góp phần nâng cấp hạ tầng giao thông khu dân cư, cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị.

Giám đốc BQL DA P.Trung Mỹ Tây cho biết trong 3 tháng cuối năm sẽ tiếp tục rà soát tiến độ từng công trình, đôn đốc các đơn vị tư vấn, nhà thầu đẩy nhanh thi công, khẩn trương nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đã hoàn thành. Phường cũng đề xuất phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã, phường trong việc thẩm định, phê duyệt các dự án giáo dục nhóm B không có công trình đặc biệt, công trình cấp I và thuộc phạm vi quản lý của địa phương. "Việc phân cấp, ủy quyền sẽ góp phần rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư công", ông Cường nói.

Còn Bí thư Đảng ủy P.An Lạc thì đề xuất TP.HCM quan tâm 3 nhóm công trình về giáo dục, tuyến giao thông có tính kết nối, cải thiện thoát nước và môi trường đô thị. Ông Hiếu cho biết phường đã đề xuất 7 dự án trường học, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.973 tỉ đồng, bổ sung 307 phòng học. Bên cạnh đó, ông Hiếu đề nghị đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mở rộng tỉnh lộ 10, đường An Dương Vương, xây dựng đường Vành đai trong và khép kín đường Vành đai 2 (đoạn từ QL1 đến đường Nguyễn Văn Linh), 2 tuyến metro số 3A và số 10, cải tạo vỉa hè, kênh Mười Xà, rạch Nhảy - Ruột Ngựa…