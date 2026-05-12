TP.HCM sẽ đầu tư mạnh cải thiện hạ tầng, nhà ở

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Trần Lưu Quang cùng tổ đại biểu ghi nhận và phản hồi đầy đủ các kiến nghị của người dân. Về cơ sở hạ tầng, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết TP đang triển khai rất quyết liệt và đưa ra nhiều cơ chế để thực hiện nhanh, tạo sự chuyển biến trong vài năm tới.

Đơn cử như đường sắt tốc độ cao tuyến Bến Thành - Cần Giờ dài hơn 50 km được chủ đầu tư cam kết làm trong 32 tháng, khoảng năm 2028 sẽ hoàn thành. "Khi đó, chúng ta có thể lên tàu từ chợ Bến Thành và xuống Cần Giờ chỉ trong 15 phút. Khi cầu, hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu hoàn thành, thời gian di chuyển giữa trung tâm TP.HCM và Vũng Tàu chỉ còn 1 giờ", ông Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trả lời các vấn đề cử tri quan tâm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đề cập câu chuyện đỗ xe dưới lòng đường, Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng đây là bài toán khó, không riêng TP.HCM mà nhiều đô thị lớn trên thế giới cũng gặp phải. TP.HCM sẽ quy hoạch đồng bộ các khu vực đỗ xe, nghiên cứu phương án đỗ ngày chẵn - lẻ và hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng trong khu vực trung tâm đông dân cư để giảm áp lực hạ tầng.

Về nhà ở, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, hiện TP.HCM tổ chức làm nhà ở cho công nhân thuê và mua với sự phối hợp giữa Liên đoàn Lao động TP.HCM, chủ doanh nghiệp và chủ đầu tư dự án. Đến nay, các bên đã đăng ký đầu tư khoảng 70.000 căn hộ. Đây sẽ là cơ sở để TP.HCM tăng mục tiêu làm hơn 200.000 căn nhà ở xã hội trong nhiệm kỳ này. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết đang nghiên cứu làm nhà ở thương mại giá phù hợp tại khu vực ngoại thành...