Trường hợp nào được phép đỗ xe ở vị trí có biển cấm dừng, đỗ?

Chí Tâm
07/05/2026 08:01 GMT+7

Ở những nơi có cắm biển cấm dừng, đỗ xe theo quy định, tài xế vẫn được quyền dừng, đỗ mà không bị phạt nếu thuộc vào một trong số các điều kiện theo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm lỗi dừng, đỗ xe sai quy định. Ngoài ra, hệ thống camera giám sát AI đã được triển khai để ghi hình phạt nguội 24/7. Điều này tạo áp lực cho người điều khiển ô tô, bởi thực tế có những trường hợp cấp bách buộc phải dừng, đỗ xe tại nơi có biển cấm để xử lý tình huống.

Lực lượng chức năng đẩy mạnh xử phạt lỗi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định

Trên thực tế, vẫn có một số trường hợp người ngồi sau vô-lăng được phép dừng, đỗ xe tại khu vực có biển báo cấm dừng đỗ nhưng không bị phạt.

Trường hợp đầu tiên là khi tài xế chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Theo quy tắc ưu tiên, hiệu lệnh của CSGT hoặc người điều phối giao thông có giá trị cao nhất, thay thế cho mọi biển báo hay đèn tín hiệu. Nếu lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe tại nơi có biển "Cấm dừng và đỗ xe" (P.130) để kiểm tra hành chính hoặc điều tiết dòng xe, tài xế hoàn toàn không bị xử phạt.

Kế đến, nếu gặp các trường hợp bất khả kháng, tình huống khẩn cấp… người điều khiển phương tiện có thể dừng tại vị trí có biển báo P.130. Theo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTANGTĐB), khi phương tiện gặp sự cố kỹ thuật đột ngột như chết máy, nổ lốp, hoặc trên xe có người cần cấp cứu khẩn cấp, tài xế được phép dừng xe tạm thời.

Tuy nhiên, người lái bắt buộc phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt biển cảnh báo có xe đỗ phía sau phương tiện căn cứ theo khoản 7, điều 18, luật TTATGTĐB 2024 và nhanh chóng tìm cách di chuyển phương tiện ra khỏi vị trí cấm sớm nhất có thể để không gây ùn tắc.

Tài xế phải bật đèn cảnh báo, đặt biển "Cảnh báo xe đỗ" khi dừng, đỗ xe xử lý tình huống khẩn cấp

Trường hợp thứ 3 dành riêng cho nhóm biển cấm dừng, đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ (biển P.131b và P.131c). Tài xế cần lưu ý, các biển này chỉ có hiệu lực cấm dừng, đỗ vào ngày tương ứng trong tháng. Do đó, nếu đoạn đường đặt biển P.131b (cấm ngày lẻ), tài xế hoàn toàn được phép đỗ xe vào các ngày chẵn (2, 4, 6...) và ngược lại. Cần phân biệt rõ biển P.130 (hình chữ X) là cấm tuyệt đối mọi hành vi dừng, đỗ vào tất cả các ngày, không có ngoại lệ theo lịch.

Nếu không thuộc các tình huống ngoại lệ trên, hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định sẽ bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo điểm e, khoản 3, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168). Đặc biệt, nếu hành vi trên gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên từ 20 - 22 triệu đồng theo điểm a, khoản 10, điều 6 và bị trừ 10 điểm bằng lái theo điểm d, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Hiểu rõ các trường hợp ngoại lệ giúp tài xế tránh bị phạt ngoài ý muốn và giúp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra, chủ xe nên trang bị biển cảnh báo tam giác. Khi xảy ra sự cố tại khu vực cấm, việc bật đèn khẩn cấp, đặt biển báo đúng quy định là bằng chứng thuyết phục cho việc dừng xe đúng luật.

