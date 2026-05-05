Chỉnh ghế, vô-lăng tự động trên xe Mercedes bằng cách nhập chiều cao

Chí Tâm
05/05/2026 19:46 GMT+7

Thay vì để tài xế loay hoay chỉnh tư thế lái phù hợp, nhiều mẫu xe cao cấp của Mercedes tích hợp tính năng chỉnh ghế, vô-lăng tự động thông qua việc nhập thông số chiều cao của người lái.

Điều chỉnh vị trí ghế ngồi, vô-lăng là một trong những bước cần thực hiện trước khi lái xe. Thông thường, người lái phải thực hiện thủ công việc điều chỉnh ghế bằng cách kéo lẫy (chỉnh cơ) hoặc gạt nút điều khiển (chỉnh điện) để tìm vị trí có tầm quan sát tốt nhất; tương tự với vô-lăng. Thao tác này khá mất thời gian nên một số hãng xe sang tích hợp tính năng tự điều chỉnh bằng cách nhập thông số chiều cao người lái.

Chỉnh ghế, vô-lăng tự động trên xe Mercedes bằng cách nhập chiều cao - Ảnh 1.

Tài xế chỉ cần nhập thông số chiều cao và bấm "Bắt đầu xác định vị trí", hệ thống sẽ tự chỉnh ghế, vô-lăng sao cho phù hợp với tầm nhìn, sải tay đánh lái

ẢNH: C.T

Đơn cử như một số dòng xe cao cấp của Mercedes-Benz có tính năng điều chỉnh ghế, vô-lăng tự động. Thay vì tự mò mẫm, người lái chỉ cần vào mục "Tiện ích" - Comfort, đến phần "Định vị ghế tự động" và nhập thông tin chiều cao, sau đó nhấn "Bắt đầu xác định vị trí". Lúc này, hệ thống tự động nâng hạ độ cao mặt ghế, điều chỉnh độ ngả lưng và tịnh tiến trục vô-lăng sao cho phù hợp với sải tay và tầm mắt của người lái. 

Tuy nhiên, vì mỗi người sẽ có mỗi ngoại hình, chiều dài chân và sải tay khác nhau, không có sự đồng đều nên việc điều chỉnh ghế và vô-lăng của hệ thống chỉ mang tính tham khảo gần đúng. Tài xế nên chỉnh lại đôi chút để mang lại tầm nhìn, thao tác đánh lái hiệu quả hơn với bản thân thay vì dựa hoàn toàn vào hệ thống này.

Hướng dẫn sử dụng nút điều chỉnh ghế và chức năng nhớ vị trí ghế

Ghế chỉnh điện nhiều hướng là một trong những trang bị thường gặp trên xe hơi phổ thông ngày nay, cao cấp hơn nữa đối với xe có sẵn bộ nhớ vị trí ghế. Ghế càng có nhiều chức năng, người dùng càng cảm thấy bối rối trong quá trình sử dụng.

