Phân biệt một và hai gạch trắng trên biển cấm đỗ xe

Chí Tâm
06/05/2026 08:00 GMT+7

Biển cấm đỗ xe rất quen thuộc với nhiều tài xế nhưng biển cấm đỗ có thêm một hoặc hai gạch trắng lại khiến nhiều người lúng túng, dễ dẫn đến nhầm lẫn và có thể bị phạt theo quy định mới.

Ở các thành phố lớn như TP.HCM hay Hà Nội, việc đặt biển báo cấm đỗ xe ở những đoạn đường hẹp, nhiều phương tiện qua lại là giải pháp cần thiết để tránh ùn tắc giao thông. Đa số người "ôm" vô-lăng ô tô đều quen thuộc với biển P.131a (vòng tròn xanh, viền đỏ, một gạch chéo). 

Nhóm biển báo "Cấm đỗ xe" trong QCVN 41:2024/BGTVT

Tuy nhiên, khi gặp biển báo tương tự nhưng có thêm một hoặc hai gạch trắng ở giữa, không ít tài xế tỏ ra bối rối và áp dụng theo thói quen cảm tính.

Thậm chí, nhiều người nghĩ biển một gạch trắng (P.131b) tượng trưng cho cấm đỗ ngày lẻ trong tuần như thứ 3, thứ 5, thứ 7. Tương tự, biển có hai gạch trắng (P.131c) lại bị hiểu nhầm là chỉ áp dụng lệnh cấm vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Đây là sai lầm tai hại do không nắm rõ các quy định về biển báo, có thể bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168).

Để phân biệt chính xác, người lái cần căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Cụ thể, tại mục B.31 Phụ lục B của QCVN 41:2024/BGTVT, ý nghĩa của nhóm biển này đã được quy định rõ ràng. Biển số P.131b (một gạch trắng) có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường đặt biển vào những ngày lẻ trong tháng (ngày 1, 3, 5... đến ngày 31). 

Trong khi đó, biển số P.131c (hai gạch trắng) có hiệu lực cấm đỗ vào những ngày chẵn (ngày 2, 4, 6... đến ngày 30). Như vậy, hiệu lệnh của biển hoàn toàn dựa trên con số ngày dương lịch thực tế, không liên quan đến các "thứ" trong tuần.

Lỗi đỗ xe ở nơi có biển "Cấm đỗ xe" bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng

Căn cứ theo điểm e, khoản 3, điều 6, Nghị định 168, hành vi đỗ xe tại nơi có biển "Cấm đỗ xe" bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng và không bị trừ điểm Giấy phép lái xe. Tuy nhiên, nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng theo điểm a, khoản 10, điều 6 và bị trừ 10 điểm bằng lái theo điểm d, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Thực tế, ranh giới giữa việc tuân thủ pháp luật và vi phạm đôi khi chỉ nằm ở một vạch trắng trên biển báo. Do đó, đã ngồi sau vô-lăng, tài xế cần phải nắm rõ các quy định, ý nghĩa của biển báo giao thông, kiểm tra lịch trên điện thoại và xác định ngày chẵn, lẻ để giúp đảm bảo đỗ xe đúng nơi quy định.

2 tình huống được phép dừng xe ở vị trí có biển cấm dừng, đỗ

