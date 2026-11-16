Cà Mau duyệt chủ trương xây kè chống sạt lở ở miếu Bà Thủy Long

Ngày 16.11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xử lý sạt lở khu vực miếu Bà Thủy Long, xã Thanh Tùng.

Dự án sẽ xây mới tuyến kè dài khoảng 204 m và gia cố một đoạn lòng sông dài khoảng 100 m để chống xói. Dự án thuộc nhóm C, thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2028. Nguồn vốn dự kiến từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030 hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hiện trường vụ sạt lở cuốn miếu Ông Hổ xuống sông tại khuôn viên miếu Bà Thủy Long ngày 16.6.2025 ẢNH: G.B

Công trình nhằm ngăn sạt lở, bảo vệ di tích lịch sử cấp tỉnh miếu Bà Thủy Long và không gian diễn ra lễ hội Vía Bà Thủy Long, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trụ sở UBND xã, trạm cấp nước, cầu Thanh Tùng cùng các công trình hạ tầng, dân sinh trong khu vực cũng nằm trong phạm vi cần bảo vệ. Dự án cũng nhằm giảm thiệt hại do thiên tai, góp phần ổn định đời sống người dân và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau được giao làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu trong báo cáo đề xuất và tiếp thu ý kiến thẩm định. Ban sẽ phối hợp với địa phương và đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng, đề xuất quy mô phù hợp trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án. Sở Tài chính Cà Mau được giao tham mưu bố trí đủ vốn để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời chủ trì kiểm tra, giám sát và báo cáo UBND tỉnh.

Như Thanh Niên thông tin, trước đó, rạng sáng 16.6.2025, sạt lở làm sụp một đoạn bờ kè dài 55 m, rộng 15 m và một phần sân miếu Bà Thủy Long tại ấp Thanh Tùng. Miếu Ông Hổ trong khuôn viên bị cuốn xuống sông. Điểm sạt lở áp sát chánh điện, thiệt hại ban đầu ước tính hơn 750 triệu đồng.

Khi xảy ra sự cố, miếu Bà Thủy Long mới đưa vào sử dụng hơn 3 tháng sau đợt trùng tu. Đây là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân trong vùng, từng xuống cấp nghiêm trọng trước khi được trùng tu với kinh phí trên 2,5 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa và ngân sách.