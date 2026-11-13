Sạt lở tại quốc lộ 1D, Chủ tịch Gia Lai chỉ đạo làm rõ nguyên nhân

Ngày 12.11, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình cầu, đường và những vị trí sạt lở, ngập lụt, chia cắt trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng điểm sạt lở tại quốc lộ 1D, thuộc phường Quy Nhơn Nam.

Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý công trình giao thông và địa phương liên quan kiểm tra hiện trạng, đánh giá nguyên nhân sạt lở. Đồng thời, phối hợp UBND phường Quy Nhơn Nam rà soát tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép và các hành vi vi phạm liên quan (nếu có).

Các vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng phải đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục, bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến đường.

Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở tại quốc lộ 1D vào trưa 11.11 ẢNH: VĂN CHIẾN

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 11.11, mưa lớn trên diện rộng khiến đất đá từ trên cao đổ xuống tại Km18+900, quốc lộ 1D (đoạn thuộc đèo Quy Hòa) gây ách tắc giao thông.

Thời điểm xảy ra sự việc, ô tô do anh Trần Quốc Sỹ (27 tuổi, ở xã Tuy Phước Đông, Gia Lai) điều khiển bị mắc kẹt giữa khu vực đất đá đổ xuống.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ tài xế. Trước lượng đất đá lớn chắn ngang đường, các cán bộ, chiến sĩ sử dụng dụng cụ thô sơ, kết hợp dùng tay cào, dọn đất đá để giải phóng mặt đường.

Dù thời tiết bất lợi, nguy cơ sạt lở tiếp diễn, lực lượng công an vẫn nỗ lực hỗ trợ đưa phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhờ đó, ô tô của anh Sỹ được giải cứu an toàn.

Sở Xây dựng phối hợp Công an tỉnh Gia Lai triển khai các biện pháp khắc phục, gia cố vị trí sạt lở. Đến trưa 11.11, giao thông qua khu vực quốc lộ 1D trở lại bình thường.