Gia Lai không để người dân bắt cá, vớt gỗ vùng nước lũ chảy xiết

Tối 12.11, UBND tỉnh Gia Lai thông báo kết luận của ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp về công tác ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn.

Ngăn người dân vớt gỗ, bắt cá

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo, nắm chắc tình hình địa bàn, khẩn trương rà soát từng khu dân cư, hộ dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, cô lập, chia cắt, lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt lưu ý các khu dân cư dưới chân núi, sườn dốc, ven sông, suối và những vị trí có nguy cơ cao.

Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt, Gia Lai yêu cầu các lực lượng quân đội, công an phải sẵn sàng nhân lực, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân ẢNH: ĐỨC NHẬT

Các địa phương phải kịp thời cảnh báo đến từng hộ dân, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không chờ xảy ra sự cố mới triển khai. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm tại nơi sơ tán, quan tâm người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các vị trí ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cầu yếu, tuyến đường bị chia cắt và nơi có nguy cơ sạt lở đất đá. Các địa phương phải tổ chức rào chắn, cảnh báo, kiểm soát chặt chẽ, không để người dân và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngăn người dân đánh bắt cá, vớt gỗ hoặc đi lại tại khu vực sông, suối, ngầm tràn, nơi nước lũ chảy xiết khi không bảo đảm an toàn.

Đối với những địa bàn đang xảy ra ngập lụt, sạt lở, nhất là lưu vực sông Hà Thanh, sông Kôn, sông Ba và khu vực miền núi, chính quyền phải chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để ứng phó tình huống mưa lớn tiếp diễn, lũ lên nhanh, giao thông chia cắt hoặc khu dân cư bị cô lập.

Các hồ chứa phải xả nước đúng quy trình

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, mực nước sông, hồ chứa, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất; thường xuyên cập nhật, cảnh báo kịp thời đến địa phương và người dân.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải thực hiện nghiêm quy trình vận hành, đánh giá lượng nước đến hồ, dung tích trữ và khả năng đón lũ để chủ động điều tiết phù hợp.

Đối với các hồ chứa lớn, tỉnh yêu cầu chủ động tích nước trong giới hạn cho phép, bảo đảm an toàn công trình, phục vụ nhu cầu cấp nước, sản xuất trong mùa khô năm 2027 và ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước. Việc tích nước phải đi đôi với phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ ba từ phải sang) kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn tại phường Quy Nhơn Bắc ẢNH: HOÀNG THẢO

Đối với các hồ chứa nhỏ, nhất là hồ đã đầy nước hoặc có nguy cơ mất an toàn, cần kiểm tra, điều tiết, hạ mực nước theo quy trình và điều kiện thực tế. Việc xả nước phải đúng quy trình, thông báo đầy đủ, kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các vị trí xung yếu trên tuyến đê Vân Hội, xã Tuy Phước và các công trình đê điều, kè, thủy lợi có nguy cơ mất an toàn.

Mưa lớn gây ngập sâu nhiều khu dân cư phía đông tỉnh Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng kiểm tra an toàn các công trình cầu, đường, vị trí sạt lở, ngập lụt, chia cắt, nhất là trên quốc lộ 1D, tuyến đường vào làng Canh Tiến và cầu Suối Bà Lương; kịp thời cảnh báo, phân luồng, xử lý các vị trí mất an toàn.

Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng phải sẵn sàng nhân lực, phương tiện hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Các sở, ngành liên quan chủ động bảo đảm y tế, an toàn trường học, cung ứng hàng hóa thiết yếu, xăng dầu và khôi phục điện tại những khu vực bị ảnh hưởng khi đủ điều kiện an toàn.