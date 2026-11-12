Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm

Ngày 12.11, ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký văn bản (ký thay Chủ tịch UBND tỉnh) yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt và sạt lở đất do mưa lũ diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu di dời dân ở Tuy Phước, Quy Nhơn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo UBND tỉnh, mưa lớn kéo dài khiến lũ trên các sông tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó lũ trên sông Hà Thanh đang ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, chia cắt và sạt lở đất tại nhiều địa bàn.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc biệt là các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc và các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó mưa lũ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người dân đến nơi an toàn ẢNH: TRANG ANH

Các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo rà soát từng khu dân cư, từng hộ dân tại những khu vực ngập sâu, có nguy cơ bị cô lập, chia cắt để tổ chức sơ tán ngay đến nơi an toàn.

Đối với khu dân cư nằm dưới chân núi, sườn dốc hoặc những nơi có nguy cơ sạt lở đất, đá, các địa phương phải khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm và di dời toàn bộ người dân tại các vị trí có nguy cơ cao. Tuyệt đối không để người dân tiếp tục ở lại khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, lương thực, nước uống và các điều kiện thiết yếu tại nơi sơ tán; tổ chức chốt chặn, cảnh báo tại những vị trí ngập sâu, nước chảy xiết và có nguy cơ sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời người dân ẢNH: TRANG ANH

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp, hỗ trợ các địa phương sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập lụt, chia cắt, sạt lở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin, cảnh báo đến các địa phương; kiểm tra, đôn đốc công tác sơ tán dân và tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh xử lý các tình huống phát sinh.

Mưa lớn gây ngập lụt, người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển ẢNH: TRANG ANH

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 12.11, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to với lượng mưa trên 60 mm. Đáng chú ý, độ ẩm đất tại một số khu vực đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Các hiện tượng này có thể đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông, phá hủy công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.