Mưa lớn ở Gia Lai khiến đường vào bệnh viện ngập, bệnh nhân lội nước đi khám bệnh

Sáng 12.11, mưa lớn ở Gia Lai kéo dài khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại khu vực Quy Nhơn bị ngập.

Người nhà, bệnh nhân lội nước vào bệnh viện

Đáng chú ý, đường Hồ Đắc Di (phường Quy Nhơn Bắc) là tuyến duy nhất dẫn vào Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn và Bệnh viện Lao - Bệnh phổi Quy Nhơn, ngập sâu khiến nhiều bệnh nhân phải lội nước đi khám bệnh, nhận thuốc.

Hiện cơ quan chức năng đã giăng dây cảnh báo, ngăn các phương tiện lưu thông qua khu vực này. Nhiều người dân, bệnh nhân điều trị ngoại trú phải gửi xe ở đầu đường rồi lội bộ qua đoạn đường ngập để kịp giờ khám bệnh, nhận thuốc định kỳ.

Mưa lớn ở Gia Lai gây ngập nhiều nơi, bệnh nhân, người nhà lội nước đến bệnh viện ẢNH: ĐỨC NHẬT

Từ rạng sáng 12.11, mưa lớn kết hợp với nước sông dâng cao khiến nhiều đoạn đường trũng thấp tại khu vực phường Quy Nhơn Bắc và tuyến đường dẫn vào hai bệnh viện ngập sâu từ 0,3 - hơn 0,6 m.

Tại khu vực cổng Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, ngay từ đầu giờ sáng, hàng chục người nhà, bệnh nhân, xắn quần lội qua đoạn đường ngập để vào bệnh viện thăm khám.

Bà Nguyễn Thị Bích (50 tuổi, ở Phù Mỹ) cho biết sáng cùng ngày, bà vượt hơn 50 km đến Bệnh viện Lao - Bệnh phổi Quy Nhơn thăm cha đang điều trị. Tuy nhiên, khi đến đầu đường Hồ Đắc Di, bà phải dừng xe do tuyến đường đã được giăng dây ngăn phương tiện. Bà xắn quần, lội bộ khoảng 400 m để vào bệnh viện.

Tương tự, chị Nguyễn Thị H. (ở xã Tây Sơn) cho biết đã đến bệnh viện từ sáng sớm để tái khám, đường vào bệnh viện bị ngập, chị phải lội bộ khoảng 200 m để đến nơi. Theo chị H., khu vực đường dẫn vào bệnh viện ngập sâu, trong khi sân và khuôn viên bên trong vẫn khô ráo. Sau khi khám bệnh, nhận thuốc, chị tiếp tục xắn quần lội nước trở ra.

"Biết trời mưa gió, đường ngập đi lại rất vất vả, nhưng hôm nay đúng lịch tái khám và nhận thuốc định kỳ hằng tháng nên dù ngập cũng phải lội vào lấy thuốc", chị H. chia sẻ.

Đường dẫn vào Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn và Bệnh viện Lao - Bệnh phổi Quy Nhơn ngập sâu từ 0,3 - hơn 0,6 m ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sơ tán gần 300 người dân

Không chỉ gây ngập nhiều tuyến đường, mưa lớn ở Gia Lai còn làm hư hỏng công trình giao thông, gây sạt lở và đe dọa an toàn người dân tại nhiều địa phương.



Tại xã Canh Vinh, nước lũ dâng cao, chảy xiết trong những ngày qua gây xói lở, làm sập một bên mố cầu Bà Lương trên tuyến quốc lộ 19. Đến sáng 12.11, dòng nước tiếp tục khoét sâu nền móng khiến mố cầu còn lại cũng bị sập. Sở Xây dựng đã phối hợp với chính quyền địa phương phong tỏa hai đầu cầu, đặt biển cấm phương tiện qua lại và bố trí lực lượng hướng dẫn người dân đi theo tuyến thay thế.

Tuyến đường Nguyễn Bá Tòng tại phường Quy Nhơn Bắc bị ngập sâu ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong khi đó, tại các phường Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, An Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, nước dâng cao tại một số khu vực, trong đó có nhánh sông Đập Thượng Hạt, gây ngập nhiều đoạn tràn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Đoàn Văn Điệp, Phó chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, cho biết địa phương có 5 tuyến giao thông bị ngập sâu. Chính quyền xã đã bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí xung yếu, đặt biển báo, căng dây cảnh báo, ngăn người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Trước diễn biến mưa lớn, ngập lụt và sạt lở, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán 92 hộ với 294 nhân khẩu nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ngầm tràn số 1 phường Quy Nhơn Đông ngập nước, cơ quan chức năng đã giăng dây tạm cấm các phương tiện qua lại ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cụ thể, phường Quy Nhơn di dời 30 hộ với 122 nhân khẩu ở khu vực núi Một và 5 hộ với 14 nhân khẩu tại khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất ở núi Bà Hỏa. Xã Đề Gi sơ tán 33 hộ với 111 nhân khẩu sống dưới chân núi Gành, thuộc hai thôn Đức Phổ và Cát Khánh. Xã Canh Vinh di dời 1 hộ với 2 nhân khẩu tại thôn Hiệp Vinh 1; xã Tuy Phước di dời 23 hộ với 45 nhân khẩu sống dọc sông Hà Thanh.



Theo ghi nhận, đến trưa 12.11, mưa tại khu vực Quy Nhơn đã có dấu hiệu ngớt, nhưng nước tại nhiều khu dân cư chưa rút. Ông Nguyễn Thái Diễn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Bắc, cho biết mưa lớn kéo dài khiến khoảng 1.600 hộ dân trên địa bàn bị ngập.