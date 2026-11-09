Gia Lai sơ tán hơn 110 người dân trước nguy cơ sạt lở do mưa lớn

Tối 9.11, ông Võ Văn Tài, Chủ tịch UBND xã Đề Gi (Gia Lai), cho biết địa phương đã di dời 33 hộ dân với hơn 110 nhân khẩu sống dưới chân núi Gành đến nơi an toàn, nhằm phòng tránh nguy cơ sạt lở đất đá trong những ngày mưa lớn sắp tới.

Tổ công tác xã Đề Gi vận động người dân sống dưới chân núi Gành sơ tán đến nơi an toàn để phòng tránh nguy cơ sạt lở trong những ngày mưa lớn ẢNH: PHÚ HÒA

Trong đó, 28 hộ với 95 nhân khẩu ở thôn Đức Phổ được sơ tán xen ghép đến nhà người thân và các gia đình có nhà ở kiên cố trong khu vực lân cận. Riêng 5 hộ với 16 nhân khẩu ở thôn Cát Khánh được bố trí sơ tán tập trung tại Trường tiểu học số 2 Đề Gi, phân hiệu Ngãi An.

Xã Đề Gi đã huy động lực lượng công an, đội xung kích và các lực lượng tại chỗ ứng trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra những vị trí có nguy cơ sạt lở. Lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm và vật tư y tế cũng được chuẩn bị tại các điểm tránh trú để hỗ trợ người dân.

Về lâu dài, địa phương đang triển khai phương án tái định cư cho 66 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao tại khu vực núi Gành. Đến nay, phương án tái định cư đã được phê duyệt đối với 42 hộ. Trong số này, 28 hộ đã xây dựng nhà và chuyển đến nơi ở mới an toàn; 14 hộ còn lại đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đang xây dựng nhà ở.

Gia Lai chủ động bảo đảm an toàn trường học trước mưa lớn

Cũng trong ngày 9.11, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất trường học.

Sở yêu cầu các trường theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát những tuyến đường có học sinh đến trường đi qua ngầm, tràn, cầu yếu, sông, suối, khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở. Các trường phải kiên quyết không để học sinh đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai yêu cầu rà soát các tuyến đường qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, kiên quyết không để học sinh đi qua những nơi không bảo đảm an toàn

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Căn cứ tình hình thực tế và cảnh báo thời tiết, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học; phối hợp với chính quyền địa phương và thông báo kịp thời cho phụ huynh. Sở lưu ý không tổ chức dạy học khi điều kiện chưa bảo đảm an toàn.

Đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú, sở yêu cầu dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm để sử dụng trong nhiều ngày nếu xảy ra chia cắt. Các đơn vị phải duy trì liên lạc với phụ huynh, chính quyền địa phương, sẵn sàng sơ tán học sinh và giáo viên khi cần thiết.

Các trường cũng phải kiểm tra mái nhà, tường rào, cây xanh, hệ thống điện, nhà ăn, ký túc xá; khơi thông hệ thống thoát nước, di dời hồ sơ, thiết bị và tài sản khỏi khu vực thấp trũng. Những công trình không bảo đảm an toàn phải được khoanh vùng, cảnh báo và tạm dừng sử dụng.

Trong thời gian mưa lũ, các đơn vị phải duy trì trực 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Sau mưa lũ, nhà trường cần kiểm tra, vệ sinh, khử khuẩn trường lớp và chỉ đón học sinh trở lại khi đủ điều kiện an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ ngày 9 đến hết ngày 12.11, địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Trong đó, phía đông tỉnh có tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; khu vực giữa tỉnh 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm; phía tây 20 - 40 mm, có nơi trên 50 mm.