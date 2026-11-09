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    Mưa lớn kỷ lục, nước ở hồ Yên Mỹ dâng 10 cm mỗi giờ

    Minh Hải
    Minh Hải
    Khu vực hồ Yên Mỹ (Thanh Hóa) những giờ qua có mưa lớn chưa từng có, khiến mực nước hồ dâng nhanh với tốc độ khoảng 10 cm mỗi giờ đồng hồ. Đơn vị quản lý hồ đã phải tiến hành xả lũ từ 11 giờ ngày 9.11.

    Ông Khương Bá Luận, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu, cho biết từ 11 giờ ngày 9.11 đơn vị này đã phải vận hành xả lũ hồ Yên Mỹ với lưu lượng 40 m3/giây, cho đến khi mực nước hồ về mực nước theo quy định.

    Mưa lớn kỷ lục ở khu vực hồ Yên Mỹ, nước hồ dâng 10 cm mỗi giờ - Ảnh 1.

    Từ 11 giờ ngày 9.11 hồ Yên Mỹ đã phải xả lũ

    ẢNH: C.T.V

    Theo ông Luận, từ 19 giờ ngày 8 đến 9 giờ ngày 9.11, lượng mưa ở khu vực hồ Yên Mỹ đo được là 457 mm. Đây là lượng mưa lớn nhất từ trước đến nay xảy ra ở khu vực hồ Yên Mỹ.

    Mưa lớn kéo dài khiến mực nước hồ dâng nhanh, cứ khoảng mỗi giờ đồng hồ dâng 10 cm. Đến khoảng 11 giờ ngày 9.11 mưa giảm dần, mực nước chững lại ở mức 21,08 m. Đây không phải mực nước cao nhất (mực nước cao nhất là 22,12 m), tuy nhiên do mưa lớn, nước dâng nhanh và khả năng mưa tiếp tục diễn ra nên Công ty TNHH MTV Sông Chu (đơn vị quản lý vận hành hồ Yên Mỹ) phải điều tiết xả lũ để đảm bảo an toàn.

    Hồ Yên Mỹ rộng khoảng 2.800 ha, nằm trên địa phận các xã Thanh Kỳ, Công Chính, và P.Trúc Lâm (Thanh Hóa). Đây là một trong những hồ nước ngọt lớn ở tỉnh Thanh Hóa, với dung tích 86 triệu m3 nước.

    Hồ được xây dựng từ năm 1978 và hoàn thành đưa vào sử dụng từ 1984, có nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ nông nghiệp, phát điện, sinh hoạt, công nghiệp...

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