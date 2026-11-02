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    Thủy điện lớn nhất miền Nam ngưng xả lũ

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Sau gần 40 ngày xả lũ liên tục (đợt đầu tiên trong năm 2026), thủy điện Trị An - thủy điện lớn nhất miền Nam đã ngừng xả lũ khi lượng nước về hồ giảm.

    Sáng 2.11, Công ty thủy điện Trị An - thủy điện lớn nhất miền Nam phát đi thông báo cho biết sẽ đóng đập tràn, ngưng xả lũ lúc 12 giờ cùng ngày.

    Thủy điện lớn nhất miền Nam ngưng xả lũ- Ảnh 1.

    12 giờ ngày 2.11, thủy điện Trị An sẽ ngưng xả lũ (đợt đầu tiên trong năm 2026)

    ẢNH: LÊ LÂM

    Theo thông báo, mực nước hồ đo được lúc 7 giờ ngày 2.11 là 61,294 m; lưu lượng nước về hồ: 610 m3/giây; lưu lượng nước xả lũ qua đập tràn: 146 m3/giây; lưu lượng nước qua tuabin phát điện: 754 m3/giây.

    Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, lượng mưa trên lưu vực, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên, Công ty thủy điện Trị An ngừng xả nước qua đập tràn lúc 12 giờ ngày 2.11.

    Như vậy, sau gần 40 ngày xả lũ liên tục (đợt đầu tiên trong năm 2026), thủy điện lớn nhất miền Nam đã ngừng xả lũ khi lượng nước về hồ giảm.

    Thủy điện lớn nhất miền Nam ngưng xả lũ- Ảnh 2.

    Thủy điện Trị An xả lũ cả 8 cửa ngày 4.10

    ẢNH: LÊ LÂM

    Đây có thể nói là tin được rất nhiều người dân ở khu vực Trị An và vùng lân cận trông ngóng mấy bữa nay. Vì trong quá trình xả lũ, cá từ hạ nguồn theo con nước bơi ngược lên, đến chân đập tràn thì mắc kẹt tại đây. Người dân chờ đợi thời khắc đóng đập để xuống bắt cá, mỗi lần như vậy có hàng trăm người tham gia, như một lễ hội.

    Thủy điện Trị An là thủy điện lớn nhất miền Nam, nằm trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Thủy điện Trị An có công suất 400 MW với 4 tổ máy. Dung tích hồ chứa 2.764 triệu m3 nước, cao trình 62 m, mực nước chết là 50 m (dưới mực nước này không thể phát điện).

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