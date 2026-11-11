Mưa lớn gây ngập lụt ở Quy Nhơn, người dân chèo thuyền giữa khu dân cư

Chiều 11.11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực phía đông tỉnh Gia Lai ngập sâu. Nước tràn vào nhà dân, nhiều tuyến đường ở đô thị Quy Nhơn biến thành sông, việc đi lại gặp khó khăn. Một số khu dân cư phải sử dụng thuyền làm phương tiện di chuyển.

Khu vực đường Phùng Chí Kiên (phường Quy Nhơn Đông) ngập sâu do mưa lớn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại đường Phùng Chí Kiên, phường Quy Nhơn Đông, hàng chục căn nhà bị nước tràn vào, có nơi ngập sâu 20 - 50 cm. Nhiều hộ dân khẩn trương di chuyển người, kê cao đồ đạc để hạn chế thiệt hại.

Trong khi đó, tại tổ 8, khu phố 1, phường Quy Nhơn Bắc, thuộc khu vực hạ lưu sông Hà Thanh, nước lũ bắt đầu dâng từ khoảng 13 giờ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 66 hộ dân.

Ông Lê Công Hòa (66 tuổi, ở khu phố 1) cho biết khu vực này nằm ven sông Hà Thanh nên năm nào vào mùa mưa cũng xảy ra ngập lụt. Có kinh nghiệm ứng phó, người dân đã chủ động kê cao đồ đạc từ vài ngày trước.

Ngập sâu do mưa lớn, người dân ở một số khu vực tại Quy Nhơn phải chèo thuyền để di chuyển ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo ông Hòa, đầu giờ chiều 11.11, nước lũ lên khá nhanh nhưng đến cuối giờ chiều - thời điểm ông trao đổi với phóng viên, mực nước đã bắt đầu chững lại. Tại tổ 8, nước ngập sâu khoảng 0,6 - 1 m.

Nước ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ông Hòa cùng một số người phải sử dụng thuyền để ra vào khu vực. Nhiều tuyến đường trong khu dân cư ngập nước, phương tiện giao thông thông thường không thể di chuyển.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nước sông Hà Thanh dâng cao, chảy xiết. Tại nhiều khu vực thuộc phường Quy Nhơn Bắc, nước tràn vào khu dân cư, gây ngập nhà dân. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được bố trí cùng phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng và áo phao, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Thuyền trở thành phương tiện di chuyển hữu hiệu của người dân tổ 8, khu phố 1, phường Quy Nhơn Bắc trong mùa mưa lũ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Khẩn trương gia cố đoạn đê sông Hà Thanh bị xói lở

Không chỉ gây ngập khu dân cư, mưa lớn còn khiến một đoạn đê sông Hà Thanh qua xã Tuy Phước bị xói lở.

Cụ thể, tại vị trí tiếp giáp cống thoát nước thuộc tổ dân phố Vân Hội, dòng nước xoáy mạnh xuyên qua thân đê rồi thoát xuống mương tiêu, đe dọa an toàn công trình.

Trước tình hình này, nhiều xe ben được huy động chở đất, đá đến đổ tại khu vực dòng nước xoáy nhằm ngăn dòng chảy, gia cố thân đê. Lực lượng công an, quân đội, dân quân cùng người dân địa phương khẩn trương xúc cát, đóng bao tải và vận chuyển đến các vị trí xung yếu để đắp, gia cố đê.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ chiều 10.11 đến chiều 11.11, khu vực phía đông tỉnh có mưa to đến rất to và giông. Tổng lượng mưa đo được từ 15 giờ ngày 10.11 đến 15 giờ ngày 11.11 phổ biến 50 - 200 mm.

Tuyến đường Nguyễn Bá Tòng, phường Quy Nhơn Bắc, ngập sâu, khiến các phương tiện không thể lưu thông ẢNH: ĐỨC NHẬT

Dự báo từ chiều 11.11 đến chiều 12.11, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm giông. Tổng lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm, có nơi trên 100 mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện với cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Từ chiều 12.11, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, khu vực phía đông và giữa tỉnh vẫn có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu. Giông lốc, sét và gió mạnh cũng tiềm ẩn nguy cơ làm tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến người và vật nuôi.