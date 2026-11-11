Sạt lở quốc lộ 1D ở Quy Nhơn, xe tải bị vùi lấp một phần bánh

Ngày 11.11, mưa lớn kéo dài gây sạt lở tại quốc lộ 1D, đoạn qua phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), khiến một phần mặt đường bị đất đá phủ kín, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Tại hiện trường, một lượng lớn đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ xuống mặt đường. Một xe tải đang lưu thông qua khu vực bị đất đá vùi lấp một phần bánh xe, buộc phải dừng lại. Sự cố khiến các phương tiện qua đoạn đường này gặp khó khăn.

Lượng lớn đất đá từ sườn núi bất ngờ đổ xuống quốc lộ 1D, một xe tải đang lưu thông bị vùi lấp một phần bánh xe ẢNH: Đ.H

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai có mặt tại hiện trường triển khai phương án ứng phó.

Các lực lượng lập chốt tại hai đầu tuyến, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông từ xa; đồng thời hướng dẫn phương tiện di chuyển theo hướng tránh khu vực sạt lở, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng bố trí cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng gần các vị trí sạt lở xung yếu để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Công an tỉnh Gia Lai tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại các điểm sạt lở quốc lộ 1D ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai khẩn trương chốt chặn, xử lý hiện trường ẢNH: VĂN CHIẾN

Huy động xe múc, xe ủi khẩn trương dọn đất đá

Ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó giám đốc Công ty Quản lý đường bộ Bình Định, đơn vị quản lý quốc lộ 1D, cho biết đơn vị đã huy động khoảng 5 - 6 người phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý điểm sạt lở.

Theo ông Dũng, vị trí sạt lở cơ bản đã được khai thông, các phương tiện có thể lưu thông qua lại. Tuy nhiên, đơn vị vẫn tiếp tục thu dọn lượng đất đá còn lại để bảo đảm mặt đường thông thoáng.

Ngay tại hiện trường, xe ủi, xe múc được huy động để xúc, gạt đất đá khỏi mặt đường. Trong quá trình khắc phục, lực lượng chức năng duy trì điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua khu vực bị ảnh hưởng. Có thời điểm xe cộ phải đi chậm do mặt đường còn đất đá, nhưng giao thông vẫn được duy trì, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sạt lở gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 1D ẢNH: VĂN CHIẾN

Ông Dũng cho biết trong thời điểm mưa lũ, đơn vị duy trì công tác tuần đường theo các khung giờ, thông thường khoảng 2 giờ/lần để kiểm tra tình hình và báo cáo về đơn vị.

Đáng chú ý, trong lần kiểm tra lúc 7 giờ ngày 11.11, tuyến quốc lộ 1D vẫn bình thường, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường. Sau khi nhận được thông tin sạt lở, nhân viên quản lý đường bộ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp xử lý.

Xe ủi, xe múc được huy động khẩn trương dọn đất đá, khai thông mặt đường ẢNH: VĂN CHIẾN

Hiện công tác dọn dẹp đất đá vẫn được tiếp tục nhằm bảo đảm điều kiện lưu thông trên quốc lộ 1D. Người tham gia giao thông qua khu vực cần chú ý quan sát, giảm tốc độ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.