Mưa lũ ở Gia Lai, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Chiều 11.11, trước diễn biến mưa lũ, nước sông dâng cao, nhiều trường học tại Gia Lai đã chủ động cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn khi đi lại.

Tại xã Canh Vinh, ông Vũ Trọng Tiến, Phó chủ tịch UBND xã, cho biết các trường học trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ từ chiều cùng ngày do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Toàn xã Canh Vinh có 2.630 học sinh, gồm 501 trẻ mầm non, 1.278 học sinh tiểu học và 851 học sinh THCS. Tùy diễn biến mưa lũ, các trường tiếp tục theo dõi, điều chỉnh hoạt động dạy học và tổ chức dạy bù để bảo đảm chương trình.

Mưa lớn, nước sông dâng cao, học sinh nhiều nơi ở Gia Lai nghỉ học ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại xã Tuy Phước, mưa lớn những ngày qua khiến nước dâng cao, chảy xiết ở một số khu vực. Nhiều trường phải cho học sinh nghỉ toàn trường hoặc một phần.

Cụ thể, Trường mầm non số 2 Tuy Phước có 206/529 trẻ nghỉ học; Trường THCS Trần Bá có 449/1.991 học sinh nghỉ; Trường THCS Nguyễn Đình Thụ có 1.343/2.696 học sinh nghỉ học.

Bà Đặng Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Thụ, cho biết buổi sáng học sinh vẫn học bình thường. Tuy nhiên, đến chiều, nước tại nhiều khu vực dâng cao, chảy xiết, việc đi lại khó khăn nên nhà trường quyết định cho 1.343 học sinh nghỉ học.

Theo UBND xã Tuy Phước, nước chưa tràn vào các trường học nhưng tuyến đê sông Hà Thanh đang có mực nước lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến việc đi lại. Các trường căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh hoạt động dạy học và tổ chức dạy bù.

Học sinh Trường tiểu học Bình Phú (xã Bình Phú) đi qua đoạn đường ngập nước sau khi tan trường trưa 11.11 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn Bắc, 1.874 học sinh thuộc 52 lớp của Trường tiểu học Quy Nhơn Bắc cũng được nghỉ học.

Lũ trên sông Hà Thanh có khả năng vượt báo động 2

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, lúc 8 giờ ngày 11.11, nhiều sông trên địa bàn đã xuất hiện lũ. Mực nước sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn cao hơn báo động 1 là 0,7 m; tại trạm Thạnh Hòa xấp xỉ báo động 1.

Trên sông Hà Thanh, mực nước tại trạm Vân Canh thấp hơn báo động 2 là 0,54 m; tại trạm Diêu Trì chỉ còn thấp hơn báo động 2 là 0,04 m.

Dự báo trong 3 - 6 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên, phổ biến ở mức báo động 1 - 2. Riêng sông Hà Thanh có khả năng vượt báo động 2. Tại trạm Diêu Trì, đỉnh lũ dự báo đạt 4,7 m, cao hơn báo động 2 là 0,2 m, xuất hiện trong khoảng 15 - 21 giờ ngày 11.11. Sau khi đạt đỉnh, lũ trên sông Hà Thanh còn duy trì ở mức cao trong 12 - 24 giờ tiếp theo.

Trước diễn biến mưa lũ, Giám đốc Sở GD-ĐT Gia Lai yêu cầu các đơn vị theo dõi sát tình hình thời tiết, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở; kiên quyết không để học sinh đi qua nơi không bảo đảm an toàn.

Các trường được yêu cầu chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế.