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    Mưa lớn gây ngập lụt, nhiều trường ở đông Đắk Lắk cho học sinh nghỉ học

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Mưa lớn kéo dài khiến nước các sông ở khu vực phía đông Đắk Lắk (thuộc tỉnh Phú Yên cũ) dâng cao, chính quyền địa phương đã cho học sinh nhiều trường học vùng trũng thấp tạm thời nghỉ học.

    Ngày 11.11, một lãnh đạo UBND xã Tuy An Tây (Đắk Lắk) cho biết mưa lớn đã khiến nước trên sông Kỳ Lộ dâng cao, ảnh hưởng đến một số trường học nằm ở khu vực trũng thấp.

    Trước nguy cơ ngập lụt, chính quyền xã đã yêu cầu Trường THCS - THPT Nguyễn Viết Xuân, Trường mầm non Tuy An Tây và phân hiệu 1 Trường tiểu học và THCS Nguyễn Hoa cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

    Mưa lớn gây ngập lụt, học sinh nhiều trường nghỉ học để đảm bảo an toàn - Ảnh 1.

    Nhiều trường học ở khu vực phía đông Đắk Lắk bị ngập lụt do mưa lớn

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Vị lãnh đạo này thông tin, đến sáng 11.11, lượng mưa trên địa bàn đã giảm. Tuy nhiên, chính quyền vẫn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không đi qua những đoạn đường bị nước dâng cao, chia cắt để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

    Tại xã Đồng Xuân, mưa lớn khiến mực nước trên các sông Kỳ Lộ, sông Cô và sông Trà Bương đang lên, khiến nhiều khu vực trũng thấp có nguy cơ bị ngập.

    UBND xã Đồng Xuân đã cho học sinh của 2 trường nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đồng thời, sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình để xem xét cho học sinh tại các điểm trường khác nghỉ học.

    Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ 10 giờ ngày 10.11 đến 10 giờ ngày 11.11, địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Xuân Lãnh 176.9 mm, Ea Riêng 147.8, Tây Sơn 136.4 mm, Đức Bình 128.1mm, Phú Mỡ 116.2 mm, Vân Hòa 115.4 mm, Tây Sơn 99.4 mm, Xuân Thọ 98.0 mm, Xuân Phước 96.8 mm, Sông Hinh 95.8 mm…

    Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Đắk Lắk đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, một số nơi trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi lớn hơn.

    Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở một số khu vực; sạt lở đất trên sườn dốc có nền đất bở, yếu và khu vực ven sông.

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