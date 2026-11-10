Nhiều tỉnh Nam Trung bộ cảnh báo lũ quét, sạt lở

Gia Lai di dời người dân vùng nguy cơ sạt lở

Tại Gia Lai, trước nguy cơ sạt lở đất đá do mưa lớn kéo dài, chính quyền các địa phương đã triển khai phương án sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, đồng thời tạm cấm lưu thông qua những tuyến đường có nguy cơ mất an toàn.

Một ngầm tràn tại phường Quy Nhơn Đông bị ngập nước trưa 10.11 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trưa 10.11, UBND xã Đề Gi cho biết đến tối 9.11, địa phương đã sơ tán toàn bộ 33 hộ dân với 111 người tại khu vực chân núi Gành đến nơi an toàn.

Trong đó, thôn Đức Phổ có 28 hộ với 95 người được sơ tán xen ghép đến nhà các hộ dân có nhà cửa kiên cố trong bán kính từ 0,5 - 3 km. Tại thôn Cát Khánh, 5 hộ với 16 người được bố trí sơ tán tập trung tại Trường tiểu học số 2 Đề Gi.

Lực lượng công an, quân sự và tổ xung kích được phân công hỗ trợ người dân di chuyển, ưu tiên người già, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Điểm sơ tán tập trung cũng được chuẩn bị nước uống, lương thực, chăn màn và vật tư y tế thiết yếu.

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Hiện lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ tại khu vực chân núi Gành, tổ chức chốt chặn, cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm người dân quay lại khu vực nguy hiểm khi chưa có thông báo an toàn.

Tại xã Canh Vinh, trước nguy cơ sạt lở đất đá xuống mặt đường do mưa lớn kéo dài, UBND xã đã tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Nha Sam từ 9 giờ ngày 10.11 cho đến khi có thông báo mới.

Chính quyền xã Canh Vinh cấm tạm thời đường qua đèo Nha Sam ẢNH: TRỌNG TIẾN

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý vượt rào chắn, đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở; đồng thời chấp hành hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng và chủ động theo dõi các thông báo về thời tiết, giao thông.

Trong khi đó, tại phường Quy Nhơn, chính quyền địa phương đã rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại núi Một và núi Bà Hỏa. Qua rà soát, có 50 hộ nằm trong vùng nguy hiểm, trong đó khoảng 30 hộ cần di dời khẩn cấp.

Phường Quy Nhơn di dời người dân vùng có nguy cơ sạt lở, đồng thời căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm trên núi Một ẢNH: NHẬT CÔNG

Phường đã bố trí lực lượng, phương tiện và nhu yếu phẩm, sẵn sàng sơ tán 35 hộ dân, gồm 30 hộ ở khu vực núi Một và 5 hộ tại núi Bà Hỏa cùng các khu vực khác.

Các lực lượng, ban ngành, đoàn thể duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra, với mục tiêu ưu tiên bảo vệ an toàn tính mạng người dân.

Mưa lớn khiến giao thông chia cắt ở Đắk Lắk

Cùng ngày 10.11, UBND xã M'Drắk (Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn xã ghi nhận một trường hợp bị nước cuốn trôi xe máy, nhiều hộ vùng trũng thấp bị ngập do tình hình mưa lớn xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, tại cầu Buôn Phao cũ đi về phía xã M'Drắk đang sửa chữa, có trường hợp bị nước cuốn trôi xe máy cùng vật dụng cá nhân, rất may người dân vẫn an toàn.

Mưa lớn, nước tràn vào nhà người dân ở xã M'Drắk (Đắk Lắk) ẢNH: CTV

Ngoài ra, qua ghi nhận tại các thôn buôn, mưa lớn đã ngập cục bộ tại một số cầu, ngầm tràn và nhà dân trên địa bàn xã. Trong đó, thôn 5 có 5 hộ ở vùng trũng thấp bị ngập do thoát nước không kịp; thôn 1 có một số hộ dân bị nước tràn vào; khu vực suối thôn 4, mực nước lên tới khu nhà dân.

Theo UBND xã M'Drắk, ban tự quản các thôn, buôn đã chủ động kiểm tra, thăm hỏi, hỗ trợ di chuyển tài sản, vận động bà con đến nơi an toàn và cung cấp số điện thoại để liên hệ khi cần thiết.

Tại xã Ea Riêng, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xảy ra tình trạng ngập lụt cục bộ, chia cắt một số tuyến đường giao thông nông thôn và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Một cây cầu trên địa bàn xã Ea Riêng bị hư hỏng do mưa lớn ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lượng mưa lớn đã khiến mực nước tại khu vực hồ 12 dâng cao, gây ngập cục bộ trên các tuyến đường giao thông nông thôn; đoạn đường liên thôn qua thôn 4 bị ngập sâu do nước tiêu thoát không kịp. Tại thôn 2, nước tràn vào nhà của một số hộ dân.

Ngoài ra, lượng nước đổ về từ khu vực rừng cao su tràn xuống đường gây xói mòn nghiêm trọng lối đi lại của bà con. Ngoài thiệt hại về hạ tầng giao thông, nhiều diện tích cây trồng, hoa màu cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Ngay khi xảy ra ngập lụt, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành giăng dây và cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập sâu.