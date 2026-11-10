Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk

Ngày 10.11, thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk cho biết dự báo khu vực phía đông tỉnh có mưa lớn, cảnh báo lũ trên sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch và sạt lở tại các địa phương.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, thời tiết phía đông tỉnh nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ 8 giờ ngày 9 - 8 giờ ngày 10.11 phổ biến từ 20 – 50 mm, có nơi cao hơn như: xã Ea Riêng 373.8 mm, xã Sông Hinh 319.4 mm, xã Cư M'ta 112.2 mm, xã Cư Prao 111.2 mm...

Mưa lớn gây ngập nhà dân ở Đắk Lắk ẢNH: CTV

Dự báo các xã, phường phía đông tỉnh Đắk Lắk từ trưa 10 - trưa 12.11 có mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 – 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Trong 24 giờ tới, mực nước trên các sông, suối khu vực phía đông tiếp tục tăng nhanh. Trên sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch, mực nước lũ dao động ở mức báo động 1 - báo động 2. Các sông còn lại khả năng đạt trên mức báo động 1.

Đáng chú ý, nguy cơ cao xảy xa lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông, suối tại khu vực các xã: Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa, các phường Đông Hòa, Phú Yên.

Lũ, ngập lụt ảnh hưởng đến môi trường, đời sống sản xuất của khu dân cư vùng trũng thấp, gây hư hỏng, thiệt hại về cơ sở hạ tầng, công trình giao thông như cầu, cống, công trình thủy lợi; hoạt động sản xuất nông nghiệp của nhân dân tại các xã: Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa…

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn thận khi lưu thông qua ngầm, tràn trên sông, suối nhỏ tại các địa phương được cảnh báo ở trên.