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    Gia Lai tạm cấm đường qua đèo Nha Sam vì mưa lớn

    Đức Nhật
    Đức Nhật

    Mưa lớn khiến nước từ trên núi cuốn theo đất đá tràn xuống đường đèo Nha Sam, chính quyền địa phương phát thông báo cấm đường.

    Sáng 10.11, ông Vũ Trọng Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Canh Vinh (Gia Lai), cho biết địa phương đã thông báo tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Nha Sam nhằm đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lớn.

    Gia Lai tạm cấm đường đèo Nha Sam vì mưa lớn - Ảnh 1.

    Xã Canh Vinh thông báo tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Nha Sam nhằm đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lớn

    ẢNH: TRỌNG TIẾN

    Đèo Nha Sam là tuyến đường huyết mạch dẫn vào làng Canh Tiến (xã Canh Vinh). Nơi đây có địa hình cách trở, được bao bọc bởi những dãy núi cao. Làng Canh Tiến hiện có 178 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Ba Na và Chăm. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi.

    Trước đây, để đến ngôi làng này, người dân phải đi thuyền qua hồ Núi Một với quãng đường hơn 10 km hoặc băng rừng, vượt đèo Nha Sam, mất hơn 3 giờ.

    Từ khi tuyến đường qua đèo Nha Sam được sửa chữa, nâng cấp, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

    Tuyến đường dài hơn 13 km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư với kinh phí khoảng 156 tỉ đồng.

    Gia Lai tạm cấm đường đèo Nha Sam vì mưa lớn - Ảnh 2.

    Mưa lớn khiến nước từ trên núi đổ xuống mặt đường, kéo theo đất, đá, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại

    ẢNH: TRỌNG TIẾN

    Trong 24 giờ qua, mưa lớn khiến nước từ trên núi đổ xuống mặt đường, kéo theo đất, đá, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trước nguy cơ sạt lở gây mất an toàn, UBND xã Canh Vinh khuyến cáo người dân làng Canh Tiến không lưu thông qua đèo khi không có việc khẩn cấp. Đồng thời, người dân cũng cần chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm để ứng phó trong trường hợp giao thông bị chia cắt.

    Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, từ sáng 9 - sáng 10.11, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa từ 8 giờ ngày 9 - 8 giờ ngày 10.11 phổ biến từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

    Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực phía đông và giữa tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, khu vực phía đông tỉnh có lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

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