Lần đầu đèo Khánh Lê có trụ SOS, người gặp nạn gọi trực tiếp công an

Ngày 9.11, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt, bàn giao và đưa vào vận hành thí điểm 3 trụ liên lạc khẩn cấp (SOS) hỗ trợ người dân, du khách trên tuyến đèo Khánh Lê, quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đại tá Trần Minh Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cùng đại diện các sở, ngành và địa phương.

Nhấn nút là đàm thoại trực tiếp với công an xã

Đèo Khánh Lê dài gần 30 km là tuyến giao thông, du lịch huyết mạch nối Khánh Hòa với Lâm Đồng, nhưng địa hình dốc quanh co, thường có sương mù dày đặc, nguy cơ sạt lở cao và nhiều vùng lõm sóng viễn thông.

Công an Khánh Hòa triển khai 3 trụ liên lạc khẩn cấp (SOS) hỗ trợ người dân, du khách trên tuyến đèo Khánh Lê ẢNH: BÁ DUY

3 trụ thí điểm được đặt tại Km36, Km51+850 và Km53+650, những vị trí thuộc điểm đen tai nạn, hay sạt lở và lõm sóng ẢNH: BÁ DUY

"Khi không may gặp tai nạn giao thông, hỏng xe hay sự cố thiên tai, người dân và du khách thường rơi vào thế bị động, mất liên lạc hoàn toàn và không thể gọi cứu hộ kịp thời. Trên thực tế, trước đây chúng ta chưa từng có một công cụ trực quan hay hệ thống liên lạc độc lập nào tại chỗ để kết nối trực tiếp người gặp nạn trên đèo với lực lượng chức năng cơ sở", đại tá Trần Minh Trúc nói.

Người gặp nạn chỉ cần nhấn nút SOS trên thân trụ, hệ thống lập tức thiết lập cuộc gọi hai chiều với trực ban Công an xã Nam Khánh Vĩnh. Cùng lúc, hình ảnh từ cụm 3 camera có màu ban đêm được truyền về, tọa độ sự cố hiện trên bản đồ số.

Đại tá Trần Minh Trúc, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết trụ liên lạc khẩn cấp vận hành thí điểm với hai chức năng cốt lõi là kết nối cứu nạn khẩn cấp một chạm 24/7, cảnh báo sớm từ xa và tự chủ năng lượng ẢNH: THANH HUY

Trụ còn có đèn chớp và loa phóng thanh để trực ban phát cảnh báo sạt lở, sương mù hoặc phân luồng giao thông từ xa. Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp pin lưu trữ, giúp duy trì hoạt động ngay cả khi mất điện lưới.

Trực 24/24 giờ, không để lọt tín hiệu cầu cứu

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá đây là công trình thiết thực, nhân văn, giải quyết đúng điểm nghẽn về thông tin liên lạc cứu nạn trên đèo Khánh Lê.

Ông Hà yêu cầu Công an tỉnh bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt 24/24 giờ, đồng thời xây dựng quy trình phối hợp giữa công an xã với lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường.

Ông Nguyễn Thanh Hà (ngoài cùng bên phải), Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đánh giá đây là công trình giải quyết đúng điểm nghẽn về thông tin liên lạc cứu nạn trên đèo Khánh Lê ẢNH: THANH HUY

"Công an xã phải bố trí cán bộ trực ban giám sát hệ thống 24/24 giờ, tuyệt đối không để bỏ lọt hay chậm trễ bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào của người dân. Khi có sự cố sương mù dày đặc, sạt lở hoặc tai nạn, phải chủ động phát thanh cảnh báo từ xa để ngăn ngừa tai nạn thứ cấp", ông Hà nhấn mạnh.

Ông Hà cũng đề nghị Sở Xây dựng huy động máy móc khắc phục sạt lở ngay khi nhận cảnh báo từ hệ thống; Sở Khoa học - Công nghệ phối hợp các nhà mạng tăng cường phủ sóng tại các vùng lõm sóng trên đèo. Sau thí điểm, Công an tỉnh sơ kết, đánh giá để tham mưu mở rộng ra các điểm trọng yếu trên toàn tuyến.

Cận cảnh trụ SOS trên đèo Khánh Lê giúp người gặp nạn gọi trực tiếp công an, truyền hình ảnh, vị trí và phát cảnh báo từ xa ẢNH: BÁ DUY

Bà Lê Thị Kim Hoa, Chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết lâu nay, mỗi khi xảy ra tai nạn hoặc sự cố thiên tai trên đèo, việc tiếp nhận thông tin và xác định vị trí để ứng cứu ban đầu của địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, trụ SOS là giải pháp hết sức thiết thực để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, du khách qua đèo.

Xã cam kết bố trí trực ban 24/24 giờ, phối hợp với lực lượng quân sự, kiểm lâm, y tế sẵn sàng ứng cứu theo phương châm "4 tại chỗ", đồng thời tuần tra, bảo vệ an toàn thiết bị tại các trụ.

Theo kế hoạch của Công an tỉnh Khánh Hòa, khi hoàn thiện, toàn tuyến đèo Khánh Lê sẽ có 15 trụ SOS.