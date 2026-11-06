Đi biển Nha Trang, cần lưu ý gì từ hôm nay?

Ngày 6.11, UBND phường Nha Trang (Khánh Hòa) ban hành quy chế quản lý công viên, bãi biển đường Trần Phú. Quy chế có hiệu lực ngay từ ngày ký, đặt ra những chuẩn mực rõ ràng cho một trong những không gian công cộng đông người nhất thành phố biển.

Phạm vi điều chỉnh là dải công viên, bãi biển từ công viên Bạch Đằng đến công viên Yersin, phía đông giáp mép nước, phía tây giáp vỉa hè đường Trần Phú, phía bắc giáp cầu Trần Phú. Quy chế áp dụng với tất cả cơ quan, tổ chức, cá nhân và du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí tại đây.

Công viên, bãi biển dọc đường Trần Phú, phường Nha Trang, Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Theo quy chế, người dân, du khách không được nằm trên ghế đá, ngồi hoặc giẫm lên cỏ. Việc tự ý chặt phá, bẻ, hái, làm hư hỏng cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ hay thiết bị, công trình, vật thể kiến trúc trong công viên cũng nằm trong danh sách này.

Những ai thích đá bóng trên bãi cát hay dắt vật nuôi đi dạo cũng cần chú ý. Quy chế không cho phép chơi bóng đá trên công viên, bãi biển, thả rông vật nuôi, để vật nuôi phóng uế trong công viên hoặc đưa vật nuôi xuống bãi biển. Câu cá gần bờ trong phạm vi bãi tắm cũng không được thực hiện.

Khi xuống biển, du khách chỉ được tắm trong khu vực giăng phao cảnh giới, không tắm ở những nơi có bảng báo cấm tắm. Các phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước không được phép để trên công viên, bãi biển, trừ phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Các phương tiện này cũng không được chạy vào khu vực giăng phao cảnh giới, nơi dành cho người tắm biển.

Người dân, du khách tắm biển Nha Trang dịp lễ 2.9 vừa qua ẢNH: BÁ DUY

Đối với hoạt động mua bán, vui chơi, quy chế không cho phép bán hàng rong; sử dụng mặt bằng công viên, bãi biển để đốt lửa, thả diều, tổ chức ăn uống, kinh doanh, làm dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Muốn tổ chức sự kiện thể thao, vui chơi giải trí hay cắm trại tại đây, đơn vị tổ chức phải có văn bản đồng ý của UBND phường Nha Trang.

Người đi xe cũng cần lưu ý không chạy xe trên vườn hoa, thảm cỏ, đường dạo trong công viên. Việc để, đỗ xe trong công viên, kể cả xe đạp, chỉ được thực hiện ở khu vực được phép.

Ở các trụ tắm, rửa chân, trụ nước uống, người dân, du khách phải sử dụng đúng mục đích, không dùng xà phòng, dầu gội, hóa chất tẩy rửa hay giặt giũ.

Các tổ chức, cá nhân được cấp phép kinh doanh dịch vụ tại đây chỉ được hoạt động từ 5 giờ đến 24 giờ hằng ngày. Sau khi kết thúc, các đơn vị phải thu gom rác thải, hoàn trả mặt bằng, hiện trạng công viên.

Khu vực công viên, bãi biển sẽ được tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm ẢNH: BÁ DUY

Dịch vụ đặt dù, ghế nằm trên bãi biển sẽ được Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang phối hợp kiểm tra thường xuyên. Doanh nghiệp hoạt động sai hợp đồng hoặc lấn chiếm kinh doanh trái phép sẽ bị xử lý.

UBND phường Nha Trang kêu gọi người dân và du khách chấp hành quy chế, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và môi trường du lịch. Khi phát hiện hành vi vi phạm về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường hoặc cảnh quan du lịch, người dân, du khách có thể phản ánh qua đường dây nóng của Công an phường Nha Trang (02583.819.494) hoặc Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang (0357.917.760).