Ngày 5.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phê duyệt Đề án Chuyển đổi và Phát triển cảng xanh tại địa bàn tỉnh.

Theo đề án, bến cảng Nha Trang sẽ chuyển thành cảng hành khách quốc tế chuyên dụng theo hướng xanh. Sau khi chuyển đổi công năng, bến cảng Nha Trang cùng bến cảng tổng hợp Cà Ná và bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong sẽ được đầu tư thí điểm hệ thống cấp điện bờ trong giai đoạn 2027 - 2030. Hệ thống này giúp giảm phát thải của tàu trong thời gian neo đậu, nâng sức cạnh tranh và thu hút các hãng tàu.

Bến cảng Nha Trang nằm trên vịnh Nha Trang sẽ chuyển thành cảng hành khách quốc tế chuyên dụng theo hướng xanh ẢNH: BÁ DUY

Với cảng hành khách và du thuyền, đề án yêu cầu thu gom khép kín toàn bộ nước thải từ tàu khách. Các bến cảng cũng phải giảm dần, tiến tới loại bỏ nhựa dùng một lần trong hoạt động cảng, đồng thời triển khai cảng điện tử, cổng tự động, chứng từ điện tử và thanh toán trực tuyến.

Không chỉ bến cảng Nha Trang, đề án còn định hướng chuyển đổi công năng một loạt khu bến khác. Bến phao xăng dầu Mũi Chụt sẽ được di dời, sắp xếp lại ra khỏi khu trung tâm đô thị Nha Trang. Bến cảng Đầm Môn được sắp xếp lại theo quy hoạch khu bến Bắc Vân Phong.

Bến cảng Ninh Chữ sẽ chuyển sang phục vụ du lịch, dịch vụ và hàng hóa địa phương. Các khu bến quy hoạch mới như Bắc Vân Phong và Cà Ná phải tích hợp tiêu chí xanh ngay từ khâu thiết kế, còn các bến cảng hiện hữu thì kiểm soát phát thải theo từng nguồn.

Cảng Nam Vân Phong tại khu vực phía nam của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Đề án áp dụng cho các khu bến thuộc cụm cảng biển Khánh Hòa sau hợp nhất, gồm Bắc Vân Phong, Nam Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Cà Ná và Ninh Chữ. Các bến cảng được đánh giá theo bộ tiêu chí cảng xanh do Cục Hàng hải Việt Nam công bố năm 2022, với thang điểm tối đa là 5. Bến cảng phải đạt từ 3,5 điểm trở lên, tương đương 70% thang điểm, mới đạt tiêu chí cảng xanh.

Kết quả chấm điểm sơ bộ với 18 bến cảng đang khai thác cho thấy chỉ 4 bến đạt ngưỡng này gồm bến cảng Nhà máy đóng tàu Hyundai Việt Nam (4,394 điểm), bến cảng xăng dầu K662 (3,807 điểm), bến cảng quốc tế Cam Ranh (3,797 điểm) và bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong (3,523 điểm).

Tính chung toàn cụm cảng, điểm trung bình chỉ đạt 2,499 điểm, tức khoảng một nửa thang điểm, còn thấp hơn ngưỡng 3,5 điểm. Đây là số liệu sơ bộ để định hướng, không thay thế việc công nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Bến cảng tổng hợp Cà Ná ở phía nam tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Theo lộ trình, đến năm 2027 tỉnh Khánh Hòa phấn đấu toàn bộ bến cảng đang hoạt động hoàn thành cơ sở dữ liệu nền, tự đánh giá và thiết lập đường phát thải cơ sở. Đến năm 2030, tất cả bến cảng xây mới phải đáp ứng tiêu chí xanh, các bến chưa đạt phải có kế hoạch khắc phục, ít nhất 3 bến có hệ thống cấp điện bờ thí điểm. Mục tiêu xa hơn là phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để có nguồn lực thực hiện, đề án đặt ra việc đẩy mạnh huy động tín dụng xanh và khuyến khích đầu tư theo hình thức hợp tác công tư. Tỉnh Khánh Hòa sẽ kiến nghị T.Ư xem xét cơ chế giá điện riêng cho hệ thống cấp điện bờ và ưu đãi phí, lệ phí hàng hải cho tàu dùng năng lượng sạch. Việc phê duyệt đề án không đồng nghĩa với cam kết bố trí vốn ngân sách nhà nước.