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    Trường trung cấp nghề Vạn Ninh về Bộ Công an quản lý, không gián đoạn đào tạo

    Bá Duy
    Bá Duy

    Trường trung cấp nghề Vạn Ninh (Khánh Hòa) chính thức được chuyển giao nguyên trạng về Bộ Công an quản lý, với yêu cầu tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và không làm gián đoạn việc đào tạo.

    Ngày 3.11, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã nhận được quyết định do Phó thủ tướng Lê Tiến Châu ký ngày 2.11, chuyển giao nguyên trạng Trường trung cấp nghề Vạn Ninh từ UBND tỉnh Khánh Hòa về Bộ Công an quản lý. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

    Theo quyết định, UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện bàn giao nguyên trạng trường về Bộ Công an. Đồng thời, tỉnh chủ trì, phối hợp các bộ Công an, Nội vụ, Tài chính, GD-ĐT điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của trường để quản lý theo quy định.

    Bộ Công an tiếp nhận nguyên trạng trường, phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa và các bộ liên quan hoàn tất việc điều chuyển nhân sự, tài chính, tài sản, trụ sở.

    Sau khi tiếp nhận, Bộ Công an chỉ đạo trường sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Hoạt động của trường phải bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo hiện nay.

    Trường trung cấp nghề Vạn Ninh về Bộ Công an quản lý, không gián đoạn đào tạo - Ảnh 1.

    Tập thể cán bộ Trường trung cấp nghề Vạn Ninh tại lễ khai giảng năm học 2026-2027

    ẢNH: ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH

    Việc chuyển giao được thực hiện theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện kết luận của Ban Bí thư về đề án đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù là công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức xây dựng đề án chuyển giao trường về Bộ Công an.

    Theo UBND tỉnh, mục tiêu là phát huy năng lực đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập hiện có, gắn đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm với bảo đảm an sinh xã hội và phòng ngừa xã hội.

    Trước đó, ngày 28.7, Văn phòng Bộ Công an thông báo ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an đồng ý đề xuất của Công an tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp nhận trường. Ngày 12.9, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành và nhà trường xây dựng đề án. Đề án sau đó được gửi lấy ý kiến các bộ Công an, Nội vụ, Tài chính, GD-ĐT, được Bộ Nội vụ thẩm định và được UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ngày 21.10.

    Trường trung cấp nghề Vạn Ninh là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề, giáo dục thường xuyên, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương. Toàn bộ 48 viên chức, người lao động của trường, gồm 39 viên chức và 9 người lao động, được chuyển giao cùng trường.

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