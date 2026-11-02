Khánh Hòa nhận chuyển giao chương trình từ Vingroup, phát động 'Ngày nói tiếng Anh'

Ngày 2.11, Ban chỉ đạo chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh giai đoạn 2022 - 2027 cho biết vừa ban hành kế hoạch triển khai giai đoạn 5, cũng là giai đoạn cuối của chương trình. Kế hoạch do ông Nguyễn Thanh Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban chỉ đạo, ký ban hành.

Hướng tới 200.000 người tham gia các hoạt động tiếng Anh

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Vingroup và UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban quản lý dự án Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh sẽ chuyển giao cho tỉnh mô hình quản trị, quy trình vận hành, cơ sở dữ liệu, tài sản trí tuệ và nguồn lực con người. Việc chuyển giao dự kiến hoàn thành ngày 30.6.2027.

Tỉnh đoàn được giao chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng đề án tiếp nhận. Đồng thời, tỉnh phát triển đội ngũ 1.000 đại sứ chương trình, với mỗi xã, phường lựa chọn tối thiểu 20 người. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt duy trì phong trào sau khi tỉnh tiếp nhận chương trình.

Học sinh tham gia cuộc thi “Rung chuông vàng” tại chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh ẢNH: BÁ DUY

Trong giai đoạn cuối, Khánh Hòa đặt mục tiêu thu hút 200.000 người tham gia các phong trào, cuộc thi, sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh, học trên ứng dụng EZ English và học trực tuyến.

Kế hoạch yêu cầu các hoạt động phải thiết thực, đi vào từng cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh, khu du lịch, tránh chạy theo hình thức.

Mở đầu là cuộc thi tài năng Anh ngữ thanh thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11.2026, phấn đấu thu hút 100.000 học sinh. Cùng thời điểm, khoảng 10.000 cán bộ, chiến sĩ, học viên lực lượng vũ trang sẽ tham gia cuộc thi tiếng Anh dành riêng cho khối này.

Tiếp đó, tỉnh tổ chức các cuộc thi dành cho hướng dẫn viên du lịch, nhân viên nhà hàng, khách sạn, hội viên phụ nữ, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên. Các cuộc thi hùng biện và người dẫn chương trình bằng tiếng Anh cũng nằm trong kế hoạch.

Ngày hội tiếng Anh tỉnh Khánh Hòa năm 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 5.2027, với khoảng 10.000 người tham gia.

43 xã, phường chưa có câu lạc bộ tiếng Anh

Theo thống kê, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 357 CLB tiếng Anh, trong đó 229 CLB hoạt động tốt, 128 CLB cần được hỗ trợ để nâng cao hiệu quả. Đáng chú ý, 43 xã, phường chưa có CLB tiếng Anh nào.

Để khắc phục tình trạng này, UBND các xã, phường chưa có CLB được yêu cầu thành lập ít nhất một CLB trong cộng đồng và tại mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc. Mỗi trường học, cơ sở hoạt động du lịch và công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, khu công nghiệp cũng phấn đấu có ít nhất một CLB tiếng Anh.

Bên cạnh đó, Khánh Hòa phát động phong trào “Ngày nói tiếng Anh - English Day”. Theo đó, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học khuyến khích cán bộ, người lao động, học sinh, sinh viên sử dụng tiếng Anh giao tiếp mỗi tuần một ngày, tối thiểu 15 phút mỗi ngày.

Thông qua các hoạt động này, tỉnh hướng đến mở rộng môi trường thực hành tiếng Anh trong đời sống, công việc và du lịch, đồng thời duy trì phong trào sau khi hoàn tất việc tiếp nhận chương trình.