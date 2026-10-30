TP.HCM: Khảo sát tiếng Anh hơn 15.000 giáo viên mầm non, chỉ 484 người B2 trở lên

Hôm nay (30.10), tại TP.HCM, Sở GD-ĐT TP.HCM đón đoàn khảo sát Bộ GD-ĐT xây dựng mô hình, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giáo viên đáp ứng nhu cầu triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 đối với giáo dục mầm non.

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo, chuyên viên chính Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT, phát biểu ẢNH: THÚY HẰNG

Khảo sát tiếng Anh hơn 15.000 giáo viên mầm non: Chỉ 3,11% đạt B2 trở lên

Báo cáo về thực trạng, xây dựng lộ trình triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 với giáo dục mầm non trên địa bàn TP.HCM (khảo sát, tổng hợp từ báo cáo của 65 phường, xã và 3 trường mầm non trực thuộc Sở GD-ĐT), cho biết có 1.484 cơ sở giáo dục mầm non tham gia khảo sát (công lập là 156; ngoài công lập là 450; nhóm, lớp độc lập là 878); số cơ sở ở vùng thuận lợi là 1.362 ; khu vực còn lại là 122.

Có 741 cơ sở trong số trên cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh (tỷ lệ 48,9%).

Tổng số giáo viên mầm non tham gia khảo sát trình độ tiếng Anh là 15.554 người. Trong đó số giáo viên mầm non có trình độ tiếng Anh đạt từ B2 trở lên (hoặc tương đương) là 484 người (tỷ lệ 3,11%); đạt B1 là 1.849 người (tỷ lệ 11,89%); trình độ khác là 10.131 giáo viên (tỷ lệ 65,13%). Còn 3.090 giáo viên (19,87%) chưa phân loại trình độ tiếng Anh.

Trong đó, có nhiều phường, xã chưa có giáo viên đạt trình độ B2 trở lên.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Giáo viên có chứng chỉ nhưng ít thực hành vẫn còn thiếu tự tin khi giao tiếp tiếng Anh với trẻ

Từ năm học 2025-2026, TP.HCM nâng cao hoạt động tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh trên nền tảng số, một số cơ sở mầm non đang bước đầu triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp bậc mầm non.

Song, tại nhiều phường xã, việc tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh mới tập trung ở các trường mầm non; hầu như chưa triển khai ở các nhóm, lớp độc lập.

Tại phần lớn cơ sở, hoạt động làm quen tiếng Anh do giáo viên của trung tâm ngoại ngữ trực tiếp đảm nhận, giáo viên mầm non chủ yếu giữ vai trò phối hợp, quản lý lớp, hỗ trợ.

Sở GD-ĐT TP.HCM nhìn nhận những khó khăn, như tỷ lệ giáo viên mầm non đạt trình độ tiếng Anh B2 trở lên thấp (chỉ 3,11%); hoạt động làm quen tiếng Anh tại phần lớn cơ sở còn phụ thuộc vào giáo viên của trung tâm ngoại ngữ; giáo viên mầm non chưa đủ khả năng tự tổ chức hoạt động, chưa thường xuyên giao tiếp tiếng Anh với trẻ trong sinh hoạt hằng ngày.

Thầy Thái Hồng Duy, giáo viên Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định đề xuất ý kiến ẢNH: THÚY HẰNG

Đáng chú ý, để giáo viên đủ điều kiện tổ chức hoạt động bằng tiếng Anh cần phát triển năng lực nghe - nói, phát âm thực tế và phương pháp sư phạm, không chỉ căn cứ chứng chỉ ngoại ngữ. Thực tế, giáo viên có chứng chỉ nhưng ít thực hành vẫn còn thiếu tự tin khi giao tiếp với trẻ.

TP.HCM dự kiến cần kinh phí hơn 738 tỉ đồng để đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 bậc mầm non, giai đoạn 2026 - 2045

Buổi làm việc hôm nay ghi nhận nhiều ý kiến từ các thành viên trong đoàn của Bộ GD-ĐT, đại diện các đơn vị, công ty tham gia các hoạt động cho trẻ làm quen tiếng Anh.

Các trường đại học có đào tạo ngành sư phạm mầm non tại TP.HCM chia sẻ những cách đã và đang triển khai trong thực tiễn, để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ sinh viên sư phạm mầm non.

Đại diện Trường ĐH Thủ Dầu Một nêu kiến nghị ẢNH: THÚY HẰNG

Ngày 29.10, Đoàn khảo sát từ Bộ GD-ĐT cùng Sở GD-ĐT làm việc tại Trường mầm non Cát Lái ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Đại diện các đơn vị, công ty giáo dục nhấn mạnh, cách lý tưởng là trẻ được "đắm chìm" trong ngôn thứ thứ hai, tiếng Anh được tích hợp trong các hoạt động giáo dục, tìm hiểu môi trường xung quanh, chứ không chỉ 1-2 tiết tiếng Anh riêng lẻ. Như vậy, năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên mầm non rất quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Minh Thảo, chuyên viên chính Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh các cơ sở mầm non cần xây dựng môi trường ngôn ngữ phong phú, an toàn, thân thiện, tạo cơ hội cho trẻ được nghe, nhìn và sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên trong hoạt động hằng ngày...

Giáo viên mầm non đến từ Trường mầm non Vàng Anh, phường Chợ Quán; Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định, đề xuất đội ngũ giáo viên cần được tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Anh để tự tin tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ.

Cô Nguyễn Hồ Bảo Châu, giáo viên Trường mầm non Vàng Anh, phường Chợ Quán ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Tạ Lê Trà My, Giám đốc phát triển chương trình EMG Education chia sẻ ý kiến ẢNH: THÚY HẰNG

Ông Đỗ Kỳ Công, Tổng giám đốc Hệ thống giáo dục Tân Văn, đề xuất nhiều giải pháp ẢNH: THÚY HẰNG

Thời gian tới, Sở GD-ĐT TP.HCM xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non theo từng nhóm năng lực, ưu tiên giáo viên đã đạt B1 nâng chuẩn lên B2 và giáo viên cốt cán; tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho giáo viên tham gia các lớp nâng chuẩn.

Sở cũng nghiên cứu chính sách thu hút giáo viên có năng lực tiếng Anh.

Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí (đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; học liệu, tài liệu, tài nguyên; đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất; mua sắm thiết bị; hạ tầng, nền tảng, công nghệ số; các nhiệm vụ khác...), đáp ứng nhu cầu triển khai tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 đối với giáo dục mầm non, giai đoạn 2026 - 2045 tại TP.HCM, là hơn 738 tỉ đồng.