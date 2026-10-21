Bộ GD-ĐT dự kiến sửa định mức giáo viên/lớp

Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư quy định định mức số lượng người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dự bị đại học (thay thế Thông tư số 19/2023/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT).

Giáo viên tiểu học và các em học sinh TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bổ sung quy định về định mức số lượng giáo viên tối thiểu của mỗi môn học

Với dự thảo mới, Bộ GD-ĐT dự kiến bổ sung quy định về định mức số lượng giáo viên tối thiểu của mỗi môn học (được tính bằng tổng số tiết dạy của môn học theo chương trình giáo dục chia cho định mức tiết dạy của 1 giáo viên).

Bộ GD-ĐT dự kiến bổ sung quy định về số lượng tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn, tổ văn phòng, tổ giáo dục đặc thù (nếu có) thuộc số lượng người làm việc ở vị trí việc làm giáo viên, vị trí việc làm hỗ trợ được giao của cơ sở giáo dục; không bố trí riêng số lượng người làm việc cho các vị trí việc làm này.

Cụ thể số lượng tổ phó như sau:

Tổ chuyên môn, tổ đặc thù: Đối với những cơ sở giáo dục không có phân hiệu từ 7-9 người 1 tổ phó, từ 10 người không quá 2 tổ phó.

Đối với những cơ sở giáo dục có phân hiệu: Trường chính được bố trí 1 tổ phó và mỗi phân hiệu được bố trí 1 tổ phó.

Tổ văn phòng có từ 7-9 người có 1 tổ phó, từ 10 người không quá 2 tổ phó.

Trường THPT chuyên được định mức tối đa 3 giáo viên/lớp

Dự thảo của Bộ GD-ĐT giữ nguyên định mức giáo viên đối với cơ sở giáo dục mầm non như hiện nay (mỗi nhóm trẻ được bố trí tối đa 2,5 giáo viên; mỗi lớp mẫu giáo được bố trí tối đa 2,2 giáo viên).

Riêng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, định mức giáo viên/lớp được điều chỉnh tương ứng theo định mức tiết dạy mới của giáo viên.

Cụ thể như sau:

Đối với cấp tiểu học: Dạy 1 buổi/ngày được tối đa 1,2 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành); Dạy 2 buổi/ngày (trừ trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật) được tối đa 1,5 giáo viên/lớp (giữ nguyên như quy định hiện hành);

Trường phổ thông dân tộc bán trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 1,65 giáo viên/lớp. Ngoài định mức trên trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 1 giáo viên phụ trách hoạt động Đội. Trong đó có 1 người làm tổng phụ trách Đội.

Đối với cấp THCS: Trường THCS được tối đa 1,8 giáo viên/lớp; Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú được tối đa 2,1 giáo viên/lớp; Trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp.

Ngoài định mức trên, trường chính và mỗi phân hiệu được bố trí 1 giáo viên phụ trách hoạt động Đội. Trong đó có 1 người làm Tổng phụ trách Đội.

Đối với cấp THPT: Trường THPT được tối đa 2,15 giáo viên/lớp; Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường, lớp dành cho người khuyết tật được tối đa 2,2 giáo viên/lớp. Trường THPT chuyên: Lớp chuyên được tối đa 3 giáo viên/lớp.

Học sinh trong một ngày hội đầu năm học 2026 - 2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Quy định cụ thể định mức số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục

Theo dự thảo của Bộ GD-ĐT, trường không có phân hiệu thì số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ nguyên định mức theo quy định hiện hành.

Trường có phân hiệu thì số lượng nhân sự hỗ trợ giáo dục giữ nguyên định mức theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP. Nghĩa là các vị trí kế toán, văn thư, thủ quỹ mỗi trường 1 người; các vị trí việc làm khác mỗi phân hiệu có 1 người, trường chính có 1 người.

Về số lượng kế toán, đối với cơ sở giáo dục có phân hiệu, dự thảo Thông tư quy định cơ sở giáo dục có từ 4 phân hiệu trở xuống được bố trí 1 người; cơ sở giáo dục từ 5 phân hiệu đến 9 phân hiệu hoặc cơ sở giáo dục từ 4 phân hiệu trở xuống thuộc loại hình trường có học sinh bán trú, nội trú quy mô từ 40 lớp trở lên được bố trí tối đa 2 người; từ 10 phân hiệu trở lên được bố trí tối đa 3 người.

Dự kiến có vị trí việc làm 'cấp dưỡng trong cơ sở giáo dục'; 'quản lý học sinh'

Dự thảo bổ sung thêm một số vị trí việc làm như:

Cấp dưỡng trong cơ sở giáo dục (tại Thông tư số 19, 20/2023/TT-BGDĐT là vị trí việc làm nấu ăn thuộc danh mục hỗ trợ, phục vụ);

Vị trí việc làm quản lý học sinh (tại Thông tư số 20/2023/TT- BGDĐT đang giao cho nhân viên giáo vụ thực hiện nhiệm vụ của vị trí việc làm này) đối với trường phổ thông có tổ chức nội trú, bán trú;

Vị trí việc làm hỗ trợ tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non.

Trong đó, sẽ quy định ở mỗi phân hiệu và trường chính đều được bố trí tối thiểu 1 người cho 1 vị trí việc làm, số lượng cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định.