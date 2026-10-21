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    Bộ GD-ĐT đề xuất tăng tiết dạy của giáo viên phổ thông

    Tuệ Nguyễn
    Tuệ Nguyễn
    Bộ GD-ĐT đề xuất tăng định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học, THCS thêm 1 tiết/tuần và giáo viên THPT thêm 2 tiết/tuần, đồng thời điều chỉnh chế độ giảm, quy đổi tiết dạy và hạn chế giáo viên kiêm nhiệm công việc hỗ trợ.

    Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học.

    Theo dự thảo, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học tăng từ 23 lên 24 tiết/tuần; giáo viên THCS từ 19 lên 20 tiết/tuần; giáo viên THPT từ 17 lên 19 tiết/tuần.

    Tăng định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông - Ảnh 1.

    Bộ GD-ĐT dự kiến tăng định mức giờ dạy của giáo viên phổ thông

    ẢNH: TUẤN MINH

    Bộ GD-ĐT lý giải việc điều chỉnh nhằm phù hợp với sự phát triển năng lực, trình độ chuyên môn của giáo viên, đồng thời tận dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả làm việc.

    Dự thảo cũng điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên tổng phụ trách Đội còn 6 - 8 tiết/tuần, do hiệu trưởng quyết định tùy quy mô trường và khối lượng công việc; bỏ quy định tổng phụ trách Đội ở trường quy mô lớn chỉ dạy 2 tiết/tuần.

    Đối với phó hiệu trưởng công tác tại trường có phân hiệu, định mức giảm từ 4 xuống 3 tiết/tuần. Giáo viên được giao phụ trách hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được giảm 3 tiết/tuần.

    Ngoài ra, dự thảo bổ sung cơ chế quy đổi tiết dạy đối với các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, báo cáo viên, dạy minh họa, sinh hoạt chuyên môn, biên soạn tài liệu tập huấn, giảng dạy. Tổng số tiết quy đổi thay thế định mức không vượt quá 50% định mức tiết dạy trong năm học.

    Giáo viên dạy môn không phải ngoại ngữ nhưng sử dụng tiếng nước ngoài từ 30% thời lượng trở lên được quy đổi tối đa 2 tiết định mức cho mỗi tiết dạy. Mức quy đổi này cũng áp dụng đối với giáo viên dạy lớp khuyết tật trong trường phổ thông.

    Đáng chú ý, dự thảo quy định không bố trí giáo viên kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ. Trường hợp bắt buộc, nhà trường phải báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.

    Dự thảo đồng thời bãi bỏ một số quy định giảm, quy đổi tiết dạy đối với nhiệm vụ kiêm nhiệm và việc tham gia ban giám khảo các cuộc thi cấp trường, nhằm giảm công việc hành chính để giáo viên tập trung chuyên môn.

    Các nhiệm vụ thuộc vị trí việc làm mà giáo viên được bổ nhiệm cũng không được quy đổi hoặc giảm định mức tiết dạy, trừ nhiệm vụ phát sinh do hiệu trưởng phân công theo quy định.

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