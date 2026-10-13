Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 85/2026/TT-BGDĐT quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Thông tư số 85), có hiệu lực từ ngày 15.11.2026.

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7 hành vi bị nghiêm cấm trong giáo dục, từ 15.11.2026

Điều 5 của Thông tư số 85 liệt kê 7 hành vi bị nghiêm cấm:

Cắt giảm, không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ nội dung giáo dục tăng cường theo kế hoạch đã được phê duyệt; chuyển, tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước, nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí. Lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm; Ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực dưới bất kỳ hình thức nào để người học phải tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học làm căn cứ để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng; phân loại người học hoặc thực hiện hành vi khác làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người học; Thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường; thu ngoài danh mục, thu vượt mức thu do UBND cấp tỉnh quyết định hoặc thu không đúng quy định đối với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học; Lựa chọn tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học không bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan; giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện thay trách nhiệm của cơ sở giáo dục; đề xảy ra xung đột lợi ích, độc quyền cung ứng hoặc sử dụng môi trường giáo dục để quảng cáo, tiếp thị không đúng mục đích giáo dục; Nhận tiền, tài sản, quà tặng hoặc lợi ích vật chất, lợi ích phi vật chất khác từ tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học, ngoài các khoản đã được xác định trong hợp đồng, thỏa thuận ký kết theo quy định tại khoản 4 điều 18 Thông tư này và ngoài các khoản tài trợ thực hiện theo quy định của pháp luật về tài trợ cho cơ sở giáo dục; Tổ chức hoạt động khi chưa bảo đảm các yêu cầu về nội dung, học liệu, đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện y tế và an toàn đối với người học, sử dụng tài liệu, học liệu chưa được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại thông tư này; Thu thập, lưu trữ, sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân, hình ảnh, âm thanh của người học trái quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phân định rạch ròi giữa hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học và hoạt động giáo dục tăng cường

Theo Thông tư số 85, "Việc xác định một hoạt động giáo dục là hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học hay hoạt động dạy thêm, học thêm căn cứ vào mục tiêu, đối tượng, nội dung, mức độ yêu cầu, thời gian và cách thức tổ chức của hoạt động theo quy định của thông tư này và pháp luật về dạy thêm, học thêm; không căn cứ vào tên gọi của hoạt động giáo dục. Nội dung giáo dục cơ bản, nền tảng, cần thiết cho mọi người học quy định tại khoản 2 điều 6 thông tư này được tổ chức dưới hình thức hoạt động giáo dục tăng cường".

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Dưới đây là một số so sánh giữa hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học

Tiêu chí Hoạt động giáo dục tăng cường Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học Khái niệm

Hoạt động giáo dục tăng cường là hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức, phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông; được tổ chức trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc thời gian dạy học theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện. Hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là hoạt động giáo dục do cơ sở giáo dục tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích theo định hướng phát triển cá nhân của người học, trên cơ sở tự nguyện của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học. Thu tiền hay miễn phí? Bảo đảm cho mọi người học được tiếp cận nội dung giáo dục tăng cường trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc thời gian dạy học theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện, không được thu tiền của người học. Được thu kinh phí trên cơ sở tự nguyện đăng ký tham gia của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học; là khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định về quản lý tài chính hiện hành. Thời gian tổ chức? Tổ chức trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc thời gian dạy học theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện. Tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường trên cơ sở tự nguyện lựa chọn tham gia của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học. Được tổ chức theo nhóm người học có cùng nội dung đăng ký, không theo đơn vị lớp học biên chế; Không được bố trí xen kẽ giữa các tiết học của hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường Đội ngũ giảng dạy Là nhà giáo của cơ sở giáo dục; được huy động đội ngũ chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ nhân, nghệ sĩ và các cá nhân khác có chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức phù hợp và an toàn đối với người học. Được huy động đội ngũ nhân sự thực hiện ngoài cơ sở giáo dục có chuyên môn phù hợp; đối với nội dung ngoại ngữ nâng cao theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo quy định, giáo viên nước ngoài tham gia giảng dạy phải tuân thủ quy định pháp luật.

Nội dung Là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận. Bao gồm một hoặc một số nội dung sau đây: * Giáo dục toàn diện: đạo đức, nhân cách, lý tưởng, trách nhiệm xã hội, lịch sử, văn hóa, thể chất, thẩm mỹ; giáo dục pháp luật, an toàn giao thông; phòng, chống đuối nước; phòng, chống tai nạn thương tích, ứng phó với thiên tai; phòng, tránh xâm hại trẻ em; * Khoa học, công nghệ và năng lực số: khoa học, công nghệ, tin học, năng lực số, trí tuệ nhân tạo; * Thực hành, trải nghiệm: giáo dục STEM, trải nghiệm, thực hành; * Ngoại ngữ, hướng nghiệp và kỹ năng: củng cố, bổ trợ năng lực ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông thông qua hoạt động thực hành, giao tiếp, trải nghiệm; giáo dục hướng nghiệp phổ cập; giáo dục tài chính cơ bản; kỹ năng sống và các kỹ năng mềm khác ở mức độ cơ bản, cần thiết chung cho mọi người học. Là những nội dung mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu phục vụ nhu cầu, sở thích, năng khiếu, năng lực và định hướng phát triển cá nhân của người học, bảo đảm sự phân định rõ với hoạt động giáo dục tăng cường. Bao gồm: * Phát triển năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp, tài chính theo hướng chuyên sâu, cá thể hóa theo năng lực, sở trường, nhằm phát triển tài năng, tố chất đặc thù; * Phát triển năng lực số, trí tuệ nhân tạo theo hướng chuyên sâu: lập trình, robot, Internet vạn vật (IoT) và các nội dung giáo dục STEM nâng cao khác; phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật theo quy định của Bộ GD-ĐT; * Phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ theo chuẩn quốc tế, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc theo phương pháp giáo dục tích hợp nội dung và ngôn ngữ, dạy học ngôn ngữ khác ngoài Ngoại ngữ 1, Ngoại ngữ 2 đã học chính khóa; * Giáo dục kỹ năng: phát triển kỹ năng sống và các nhóm kỹ năng mềm khác phù hợp với nhu cầu, sở thích, năng khiếu, năng lực và định hướng phát triển cá nhân của người học, ở mức độ mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu.

Có thể tổ chức trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến Có thể tổ chức trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến









