Hoạt động giáo dục tăng cường không được phép thu tiền

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư quy định: Hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng hoạt động giáo dục chính khóa, trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày hoặc theo lộ trình dạy học 2 buổi/ngày đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện.

Bộ GD-ĐT quy định phân biệt giữa giáo dục tăng cường với giáo dục theo nhu cầu của người học ẢNH: PHHS

Hoạt động nhằm bổ sung nội dung giáo dục cần thiết, tăng cường thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển phẩm chất, năng lực người học theo mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông.

Nội dung giáo dục tăng cường là những nội dung cơ bản, nền tảng, cần thiết mà mọi người học đều được tiếp cận; không làm phát sinh môn học mới, không làm tăng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không dạy trước, dạy lại nội dung chương trình các môn học, không ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức như hoạt động dạy thêm, học thêm.

"Hoạt động giáo dục tăng cường không thu tiền của người học. Kinh phí thực hiện được bảo đảm theo quy định của pháp luật; không được chuyển, tách nội dung thuộc trách nhiệm bảo đảm của nhà nước hoặc nội dung hoạt động giáo dục tăng cường sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí", quy định nêu.

Giáo dục theo nhu cầu phải thực sự "tự nguyện"

Thông tư mới ban hành cũng quy định tách bạch về hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học. Trong đó nêu rõ các hoạt động này phải được tổ chức ngoài thời gian thực hiện hoạt động giáo dục chính khóa và hoạt động giáo dục tăng cường, nhằm đáp ứng nhu cầu, năng khiếu, sở thích và định hướng phát triển cá nhân của người học.

Nội dung có thể là các hoạt động mở rộng, nâng cao hoặc chuyên sâu về văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, hướng nghiệp, khởi nghiệp, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, kỹ năng và các lĩnh vực phù hợp khác.

"Việc tham gia do người học, cha mẹ hoặc người giám hộ tự nguyện lựa chọn. Nhà trường không được ép buộc, vận động mang tính áp đặt hoặc tạo áp lực; không sử dụng việc tham gia hoặc không tham gia làm căn cứ đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, xét thi đua, khen thưởng hoặc phân loại người học", quy định nêu.

Đối với cơ sở giáo dục công lập, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học được thu kinh phí theo danh mục và không vượt quá mức thu do UBND cấp tỉnh quyết định. Việc thu, chi phải công khai, minh bạch và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm lợi dụng hoạt động giáo dục tăng cường, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hoặc tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định; đồng thời nghiêm cấm thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường hoặc chuyển nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của nhà nước sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu kinh phí.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, đội ngũ nhân sự, tài liệu, học liệu, điều kiện tổ chức, tài chính, an toàn và quyền lợi của người học. Trường hợp phối hợp với tổ chức, cá nhân bên ngoài, cơ sở giáo dục phải thẩm định các điều kiện liên quan, ký kết hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản và chịu trách nhiệm quản lý, giám sát.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho rằng, thông tư hướng tới mục tiêu chuẩn hóa hoạt động giáo dục đang được triển khai trong nhà trường, bảo đảm quyền lựa chọn và quyền lợi của học sinh, hạn chế việc lợi dụng hoạt động giáo dục để tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Thời gian qua, Thanh Niên đã có nhiều bài viết phản ánh bức xúc của phụ huynh khi các nhà trường lồng ghép các môn học, hoạt động giáo dục liên kết vào thời khóa biểu chính khóa (có thu tiền) để ép học sinh phải đăng ký học.