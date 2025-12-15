Học sinh trộm cắp tài sản, không thể xem nhẹ

Ngày 15.12, tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TP.HCM, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1, TP.HCM đã phối hợp với nhà trường, xây dựng phiên tòa giả định xét xử tội trộm cắp tài sản mà đối tượng vi phạm là học sinh. Chương trình có sự hiện diện của bà Dương Thị Hải Yến, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 TP.HCM.

Phiên tòa giả định được dàn dựng, tổ chức theo đúng các trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, tái hiện một vụ án "trộm cắp tài sản" có thật, đã được giải quyết trong thực tế. Thành viên Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 đóng vai kiểm sát viên, hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo, bị hại, bị cáo, mẹ của bị cáo...

Ngày 15.12, phiên tòa giả định xét xử tội trộm cắp tài sản được xây dựng ở ngay sân trường ẢNH: P.H

Phiên tòa giả định xét xử học sinh trộm cắp tài sản

Theo phiên tòa giả định, nội dung vụ án được tóm tắt như sau. Nguyễn Tuấn Kiệt (sinh ngày 19.9.2008) và Cao Quốc Hùng (sinh ngày 4.9.2008) là bạn học của nhau và thường xuyên cúp học để đi chơi game cùng nhau. Khoảng 21 giờ ngày 22.9.2025, Kiệt nảy sinh ý định đến các cửa hàng tiện lợi vào lúc đêm muộn để trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài nên rủ Hùng cùng thực hiện, Hùng đồng ý. Cả hai đã thực hiện hành vi trộm cắp tại một cửa hàng tiện lợi, lấy đi 2 chai rượu được định giá là 2,5 triệu đồng/chai, tổng giá trị 2 chai rượu là 5 triệu đồng.

Sau khi chiếm được tài sản, Kiệt điều khiển xe mô tô chở Hùng, đi bán 2 chai rượu cho 1 người đàn ông (không rõ lai lịch) với giá 3 triệu đồng, sau đó mỗi người chia nhau 1,5 triệu đồng, rồi cả hai sử dụng ăn uống và chơi game hết. Anh Thịnh, nhân viên cửa hàng tiện lợi phát hiện mất hàng, nên đã kiểm tra lại hình ảnh camera và phát hiện việc Kiệt, Hùng lấy trộm như trên. Sau đó, anh Thịnh đã đến Công an phường Bến Thành, TP.HCM trình báo sự việc.



Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa Nguyễn Tuấn Kiệt và Cao Tuấn Hùng về làm rõ. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Kiệt và Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Phiên tòa giả định về tội trộm cắp tài sản nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh từ bé, tránh hình thành thói quen xấu về sau

Tại phiên tòa giả định, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi, các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo mức án 6 tháng tù cho hưởng án treo, qua đó thể hiện tính nghiêm minh nhưng cũng mang tính giáo dục, nhân văn của pháp luật.

Giáo dục đạo đức, pháp luật cho học sinh từ nhỏ

Cô Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, cho biết hiện nay, hiện tượng trộm cắp tài sản vẫn thường xảy ra ở khắp mọi nơi, ở mọi lứa tuổi. Nhiều trường hợp người Việt Nam ra nước ngoài cũng phạm tội trộm cắp tài sản làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, lòng tự hào quốc gia dân tộc. Vì vậy nhà trường mong muốn, qua phiên tòa giả định về tội trộm cắp tài sản nhằm giáo dục đạo đức cho học sinh từ bé, tránh hình thành thói quen xấu về sau.

Cô Trần Thị Thu Hương (áo dài vàng) nhắn gửi thông điệp tới các em học sinh ẢNH: P.H

Phiên tòa giả định ngày 15.12 tạo thêm sân chơi học tập thú vị và sinh động, khuyến khích học sinh tìm hiểu về pháp luật.

Đặc biệt, phiên tòa giả định còn giúp học sinh hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến tội trộm cắp, ý thức chấp hành pháp luật và hậu quả của việc vi phạm, nhận ra ý nghĩa của những hành động đúng đắn trong cuộc sống, thông qua các hình thức hỏi đáp phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học trong chương trình.

"Từ đây, các em học sinh tiểu học cũng có thêm hiểu biết sơ nét và có thể hình dung về tòa án và hoạt động xử án. Đặc biệt, đây là hoạt động giúp tăng cường sự hợp tác và hỗ trợ giáo dục giữa nhà trường, phụ huynh và cộng đồng", cô Trần Thị Thu Hương chia sẻ.